الهلال يفوز على باتشوكا ويتقدم لدور 16 في كأس العالم للأندية

سجل سالم الدوسري وماركوس ليوناردو هدفا لكل منهما ليقودا الهلال السعودي للفوز 2-صفر على باتشوكا المكسيكي اليوم الجمعة، والتأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وافتتح القائد الدوسري التسجيل في الدقيقة 22، بعد أن استحوذ داخل منطقة الجزاء على تمريرة ناصر الدوسري الأمامية، ليضع الكرة من فوق حارس مرمى باتشوكا إلى الشباك.

وكثف باتشوكا من هجماته في الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع الهلال بقيادة حارس المرمى ياسين بونو صمد في وجه هجمات الفريق المكسيكي، ليمنعاه من تسجيل هدف التعادل.

وحسم ليوناردو فوز الهلال الصعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد أن استقبل الكرة في وضع انفراد ليراوغ حارس المرمى سيباستيان خورادو ويضعها بهدوء في المرمى الخالي.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر المجموعة الذي فاز 3-صفر على رد بول سالزبورج في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

ويلعب الهلال في الدور القادم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تصدر المجموعة السابعة.

(رويترز)