 الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

الرياض: استعاد الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 1/3، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة ليستعيد الصدارة من الاتحاد الذي فاز أمس على العروبة بنفس النتيجة، ورفع رصيده إلى 27 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم الهلال عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيكتور سانتوس هدف الاتفاق الوحيد من ضربة جزاء، بينما سجل محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال بعد ذلك بدقيقتين.

وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله رديف في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الهلال الذي استعان بالمهاجم ألكسندر ميتروفيتش، الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك الاستقلال الإيراني في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا.

ولم يكن ميتروفيتش بمفرده في قيادة خط هجوم الهلال، الذي استعان كذلك بنجمه وقائده سالم الدوسري على الجهة اليسرى، فيما تواجد البرازيلي مالكوم على الجهة اليمنى.

من جانبه اعتمد الاتفاق على خبرة الثنائي الهجومي موسى ديمبيلي وكارل توكو إيكامبي، من أجل تشكيل خطورة على مرمى ياسين بونو، حارس الهلال.

ورغم نجاح الاتفاق في الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، فشل في إنهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، بعدما سجل ميتروفيتش هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء هدف ميتروفيتش، بعد عرضية من زميله رينان لودي، ليضع المهاجم الصربي الكرة في الشباك، معلنا عن تقدم فريقه، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول الاتفاق مجاراة خصمه وشن هجمات مرتدة على مرمى ياسين بونو، غير أنه فشل في ذلك بفعل التحصينات الدفاعية القوية للهلال في ظل وجود الثنائي علي البليهي وكاليدو كوليبالي، بالإضافة للضغط الهجومي المستمر لميتروفيتش والدوسري ومالكوم.

ووسط محاولات الاتفاق لإدراك التعادل، نجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مالكوم في الدقيقة 82، حيث تلقى تمريرة من زميله عبد الله الحمدان من الجهة اليسرى، ليراوغ ماريك روداك حارس الاتفاق ويضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة في تفاصيلها، حيث حصل الاتفاق على ضربة جزاء نجح في تسجيلها فيكتور سانتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مسجلا هدف الاتفاق الوحيد.

وبعد دقيقتين فقط نجح الهلال في تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد القحطاني، بعدما تلقى تمريرة من مالكوم داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها بطريقة رائعة ويسددها على يسار الحارس مسجلا الهدف الثالث.

وتعرض عبد الله رديف، لاعب الاتفاق، للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد دخوله في مشاداة مع لاعبي الهلال.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الاتفاق 3 /1.

(د ب أ)