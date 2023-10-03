الهند: اعتقال أكثر من 800 شخص في حملة لمكافحة زواج الأطفال- (صور)

جواهاتي (الهند): أعلن رئيس وزراء ولاية آسام الهندية، هيمانتا بيسوا سارما، أنه تم اعتقال أكثر من 800 شخص الثلاثاء، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة على مستوى الولاية لمكافحة زواج الأطفال.

وأوضحت وكالة “برس ترست أوف إنديا” الهندية، إنه خلال الجولة الأولى من الحملة التي جرت في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال الآلاف في جميع أنحاء الولاية.

وقال سارما في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إن شرطة آسام: “اعتقلت أكثر من 800 شخص في عملية خاصة بدأت في الساعات الأولى من الفجر، في إطار حملة مداهمات واسعة النطاق لمكافحة زواج الأطفال”.

(د ب أ)