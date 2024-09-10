الهند: المسافر المصاب بجدري القردة يحمل السلالة القديمة وليس الحالية

نيودلهي: قالت الهند الاثنين إن المسافر الذي أعلنت إصابته بجدري القردة يحمل السلالة الأقدم وليس السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي أدت إلى إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية.

وذكرت الحكومة في بيان “أكدت الاختبارات المعملية إصابته بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة، التي تنتشر في غرب أفريقيا”، مشيرة إلى أنها “حالة منفصلة تشتبه 30 حالة رصدت في الهند منذ يوليو/ تموز 2022”.

ولم ترصد الهند حتى الآن أي حالة إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة، لكن الحكومة وجهت جميع الولايات في وقت سابق من اليوم الاثنين بتوخي الحذر والاستعداد للتعامل مع الحالات المحتملة.

ويأتي هذا الحذر مع الانتشار السريع للسلالة الجديدة في العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية للمرة الثانية في عامين.

وعادة ما يُسبب جدري القردة أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا ويؤدي إلى ظهور بثور مليئة بالقيح ويأتي خفيفا في الغالب لكنه قد يؤدي إلى الوفاة. والأطفال والنساء الحبليات والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للمضاعفات.

كانت الهند قد رصدت 30 إصابة بالسلالة الأقدم خلال الفترة بين 2022 ومارس/ آذار 2024.

(رويترز)