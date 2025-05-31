الهند تؤكد لأول مرة إسقاط باكستان مقاتلات لها خلال التصعيد الأخير

إسطنبول: أكد رئيس هيئة الدفاع العامة بالقوات المسلحة الهندية أنيل تشوهان، لأول مرة أن باكستان أسقطت مقاتلات هندية، خلال المواجهة الأخيرة بين البلدين.

وفي حديثه لقناة “بلومبرغ” التلفزيونية، السبت، تطرق تشوهان إلى ادعاء إسقاط باكستان لمقاتلات هندية في المواجهة العسكرية التي بدأت في 7 مايو/ أيار الجاري.

وقال تشوهان معلقا على هذا الادعاء: “أعتقد أن المهم ليس إسقاط الطائرة، بل سبب إسقاطها”.

وأضاف المسؤول الهندي الذي أقر بوجود أخطاء تكتيكية في قيادة الطائرات: “الجيد في الأمر أننا تمكنا من فهم الخطأ التكتيكي الذي ارتكبناه، وتصحيحه”.

وردا على سؤال حول ادعاء باكستان إسقاط 6 طائرات هندية، أجاب تشوهان: “المهم هو سبب إسقاطها. هذا أهم بالنسبة لنا، وما نفعله بعد ذلك هو الأهم”.

(الأناضول)