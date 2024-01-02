الهند تتجه لاستيراد النفط لسعودي بعد انخفاض مشترياتها من روسيا

■ نيودلهي – رويترز: أظهرت بيانات وكالات تتبع السفن أن الهند زادت وارداتها من النفط السعودي في ديسمبر/كانون الأول، إذ دفعت مشاكل السداد مشترياتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، مع توجه خمس شحنات على الأقل من خام سوكول إلى مواقع أخرى.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي أن مؤسسة النفط الهندية، التي كان من المقرر أن تحصل على خام سوكول، اضطرت إلى السحب من مخزونها والشراء من الشرق الأوسط لتعويض النقص.

وتعد مؤسسة النفط الهندية الشركة الوحيدة التي تديرها الدولة والتي أبرمت صفقة سنوية لشراء مجموعة متنوعة من الخامات الروسية، بما في ذلك خام سوكول، من شركة النفط الروسية الكبيرة «روسنفت».

وانخفضت واردات الهند النفطية من روسيا في ديسمبر/كانون الأول بما يتراوح بين 16 و22 في المئة، وفقاً لحسابات رويترز استناداً إلى بيانات من وكالتي تتبع التدفقات «فورتِكسا» و»كِبلر» وبورصة لندن.

ومع ذلك، أظهرت بيانات من «كِبلر» و»فورتِكسا» أن واردات الهند من النفط السعودي ارتفعت بنحو أربعة في المئة.

وتظهر بيانات بورصة لندن انخفاض واردات الهند الشهرية من النفط الروسي بنسبة 22 في المئة إلى 1.21 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول، في حين تظهر بيانات «كِبلر» انخفاضاً بنسبة 16 في المئة إلى 1.39 مليون برميل يومياً.