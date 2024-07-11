الهند تختار الفنان التشكيلي والإعلامي المغربي بوشعيب خلدون سفيرا ثقافيا

الرباط ـ «القدس العربي»: اختارت الهند الفنان التشكيلي والإعلامي المغربي بوشعيب خلدون سفيرًا للثقافة والفنون على المستويين العربي والدولي، بفضل تميزه وتألقه محليا وعالميا، ومساهماته العديدة في «أنسنة» الفن وأيضا مشاركاته على الصعيد العالمي.

وجاء هذا القرار بتزكية من كلية الفنون الجميلة في جامعة المحيط الهادي، أودايبور في الهند وأيضا من طرف مؤسسة «آرت بيفوت إنديا» ورئيسها راجيش كومار ياداف السفير الثقافي لكوريا الجنوبية والعضو في «أأأ» سنغافورة.

وأكد راجيش كومار أن تعيين الفنان التشكيلي المغربي بوشعيب خلدون سفيرًا للفنون والثقافة وفقًا للمادة 11 (2) من النظام الأساسي للجنة لتبادل الفنانين من جميع أنحاء العالم وعولمة الثقافة والفن، وقال «سعدنا أن يكون بوشعيب خلدون أحد الفنانين الذين نعتز بهم وبإسهاماتهم خدمة للثقافة والفنون في كل العالم وبين البلدين الهند والمغرب التي تجمعهم علاقات ضاربة جدورها في التاريخ».

تحفل السيرة الفنية لهذا الفنان المغربي بالعديد المعارض الفردية والجماعية المنظمة في كثير دول العالم، وسبق له أن حاز عدة جوائز أهمها أحسن فنان عربي عالمي بلندن في ملتقى لندن للفن التشكيلي سنة 2016 حيث اختير عمله المعنون بـ «محمد صلى الله عليه وسلم» كأحسن عمل فني عربي عالميا، كما وقع الاختيار على العمل نفسه في جائزة «أفضل العرب» التي تتوج رجالات الفن والاقتصاد والرياضة ونجوم المجتمع من مختلف الدول العربية في كل من مراكش 2017 ولندن 2018. وحاز أيضا على جائزة الابداع الدولية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للفنون التشكيلية 2012، حيث تسلم الجائزة من يد الفنان المصري الكبير الراحل نور الشريف.

وسبق للفنان التشكيلي بوشعيب خلدون أن كان رئيسا «للسمبوزيوم الدولي للفن المعاصر» الذي نظم في مراكش سنة 2015، ومديرا و«كوميسير» عاما لمعرض للفن التشكيلي الذي نظمته منظمة اليونسكو في شيراتون البيضاء 2015 2017، كما عيُّن مديرا و«كوميسير» فنيا للدورة الأولى في مهرجان «شمس العرب» في باريس 2019، وهي تظاهرة يرأسها الناقد والفنان عبد الرزاق عكاشة، العضو المؤسس لمتحف «دارنا» في مصر.

واختير الفنان المغربي بوشعيب خلدون أحسن مصمم ومديرا فنيا في دولة قطر من طرف كلية الصحافة والإعلام. وشغل كذلك مهمة مدير فني لعدد من المؤتمرات الدولية في قطر، أهمها المؤتمر العالمي للاقتصاد «أونكتاد» 2013 الذي نظمته الامم المتحدة في الدوحة، بحضور قيادات من 194 دولة.

وبوشعيب خلدون مؤسس ورئيس تحرير مجلة «آربريس» اختير سنتي 2023 و2024 رئيسا للجنة اختيار أعمال الطلبة في المسابقة الوطنية لأكاديميات التعليم على الصعيدين الجهوي والوطني في المغرب.

وكتبت الفنانة والناقدة الألمانية تيرا هولست أن الفنان التشكيلي بوشعيب خلدون يرسم لوحاته الفنية من خلال استقطاب واستصحابه للكثير من المواضيع الداخلية وترجمتها على القماش بشكل فني هادئ، وبروح وادعة. ولأن أعماله تشع بروح الصفاء، فهي إثراء حياتي، تترك بصمتها المؤثرة في ألمانيا بسرعة عالية ولمسات أدائية توحي بعبقرية الأداء.

وتضيف الفنانة نفسها: «يمتلك بوشعيب خاصية التحكم في ألوانه ويمتاز بالصفاء والهدوء في فنه وأعماله. هذه الانطباعات تشكل جمال أفكاره الفنية، إنه يبدو متوازنا وهادئا في فنه، وهو الانطباع الذي يتركه لدى المتلقي أو المشاهد لأعماله الفنية. لا أستطيع أن أعبر عن تخيلاته وانطباعاته الفنية في بضع كلمات وجيزة، وبما أنني أجيد الرقص فهنا أشعر أن جسدي هو المتنفس في تعبيري ومشاعري، وكذا الحال في لوحات بوشعيب التي تبدو كأنها تتنفس. وأتساءل: من هو هذا الرجل الذي يبدع مثل هذه اللوحات والأعمال الراقية؟ إنه الشخص الذي لديه القدرة العالية جداً في فهم القيم الجمالية في الشعر والفنون البصرية وهو فنان يمتاز بترك بصماته وأسلوبه الخاص. إنه لا ينسخ ما يراه، لكنه يعبر عما يشعر به بلغته الخاصة. ولأن أعماله تشع بروح الصفاء، فهي إثراء حياتي، تترك بصمتها المؤثرة بسرعة عالية ولمسات أدائية توحي بعبقرية الأداء».