سياسة | دولي

الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على بلوغ الصين

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

نيودلهي: أعلنت الهند الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل رأس حربي نووي وقادر، عند دخوله الخدمة، أن يصل إلى أي نقطة في الصين.

وقالت السلطات الهندية إن الصاروخ “أغني-5” أُطلق بنجاح في ولاية أوديشا (شرق).

وأضافت أنّ التجربة “أثبتت صحّة كل المعايير التشغيلية والتقنية”.

والهند والصين، أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، هما خصمان يتنافسان على النفوذ في جنوب آسيا.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في 2020 بعد مواجهة حدودية دامية.

والهند جزء من التحالف الأمني الرباعي “كواد” الذي تقوده الولايات المتحدة ويضمّ إليهما كلا من أستراليا واليابان. ويُمثّل هذا التحالف ثقلا موازنا في مواجهة الصين.

لكن، في مواجهة الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية التي أثارتها الحرب الجمركية التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت الهوة تتقلّص بين نيودلهي وبكين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمرة الأولى منذ خمس سنوات الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك خلال قمة في روسيا.

ويتوجه مودي إلى الصين نهاية آب/ أغسطس للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون. وستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الصين منذ 2018.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تسلا تطرح سيارتها موديل “واي إل” في الصين بسعر يبدأ من 47 ألف دولار
منذ 20 ساعة
مساحات خالية من الرجال تتيح للصينيات الابتعاد عن ضغوط المجتمع
منذ يوم واحد
الصين: لن نسمح لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل
18 - أغسطس - 2025
انطلاق أول بطولة عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية