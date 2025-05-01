الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

نيودلهي: أعلنت الهند الأربعاء إغلاق مجالها الجويّ أمام الطائرات الباكستانية ردّا على حظر باكستان تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد المتواصل بين البلدين منذ الهجوم الدموي الذي استهدف الشطر الهندي من كشمير.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها إسلام أباد مسؤولية هجوم مسلّح وقع الأسبوع الماضي في باهالغام بالشطر الهندي من كشمير وكان الأكثر حصدا لمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.

ونفت إسلام أباد هذا الاتّهام، لكنّ البلدين تبادلا مذّاك إطلاق النار بشكل يومي على طول حدودهما واتّخذا إجراءات انتقامية، بما في ذلك طرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود.

وقالت نيودلهي الأربعاء في إعلان لشركات الطيران إنّ المجال الجويّ الهندي أغلق حتى 23 مايو/ أيار أمام الطائرات المسجّلة أو المستأجرة في باكستان، “بما في ذلك الرحلات العسكرية”.

وكانت باكستان أغلقت في 24 أبريل/ نيسان الماضي مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.

وأتت خطوة إغلاق المجال الهندي أمام الطائرات الباكستانية بعد أن أعلنت إسلام أباد أنّها تلقّت “معلومات استخباراتية موثوقا بها” تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة توعّدت بالردّ عليها.

(أ ف ب)