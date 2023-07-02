الهند تقبض على شخصين للترويج لأيديولوجية إرهابية

نيودلهي: ألقت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة ولاية أوتار براديش شمالي الهند ، القبض على شخصين بتهمة الترويج لأيديولوجية الجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فرقة مكافحة الإرهاب في بيان يوم الأحد إن “صدام شيخ 38/ عاما/ وهو من سكان منطقة جوندا ويعمل حاليا في شركة مقرها بنغالور اعتقل لنشره منشورات متطرفة تحرض على الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي”، وفقا لوكالة “برس تراست أوف إنديا” للأنباء.

وكان الشيخ “مدفوعا للغاية” بالجماعات الإرهابية العابرة للحدود والإرهابيين.

ووفقا للبيان: “أراد أن يصبح ممّكنا للأنشطة الإرهابية وبالتالي اعتاد نشر منشورات متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام”، وفقا للبيان.

(د ب أ)