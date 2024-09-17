الهند تندد بتعليقات للزعيم الإيراني الأعلى بشأن معاملة الأقليات

نيودلهي: نددت الهند بتعليقات صدرت عن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي بشأن معاملة المسلمين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ووصفت تصريحاته بأنها “غير مقبولة وتستند إلى معلومات خاطئة”.

وكتب خامنئي في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: “لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا مسلمين إذا نسينا المعاناة التي يعيشها المسلمون في ميانمار أو غزة أو الهند أو أي مكان آخر”.

وردت وزارة الخارجية الهندية بأنها “تأسف بشدة” لهذه التعليقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “تُنصح الدول التي تعلق على الأقليات أن تنظر إلى سجلها الخاص قبل الإدلاء بأي تصريحات حول الآخرين”.

وتتمتع الدولتان بعلاقات قوية ووقعتا عقدا مدته عشر سنوات في مايو/ أيار لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار الإيراني.

وتعمل الهند على تطوير ميناء تشابهار على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على طول خليج عمان، ليتسنى لها نقل البضائع إلى إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، متجاوزة موانئ كراتشي وجوادر في باكستان المنافسة.

وسبق أن انتقد خامنئي الهند بشأن قضايا تتعلق بالمسلمين الهنود ومنطقة كشمير المضطربة ذات الأغلبية المسلمة.

(رويترز)