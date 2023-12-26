سياسة | دولي

الهند تنشر سفناً بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحلها

منذ ساعة واحدة

السفينة الهندية INS Mormugao في مومباي، الهند، 18 ديسمبر 2022- رويترز

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نيودلهي: قالت البحرية الهندية، في وقت متأخر أمس الإثنين، إنها تعتزم نشر سفن مدمرة مزوّدة بصواريخ موجهة في بحر العرب، بعد تعرّض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي، في مطلع الأسبوع، في مسعى “للحفاظ على وجود رادع”.

وقال البيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي، أمس الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان: “ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، إن الادعاء الأمريكي بأن إيران هاجمت السفينة بالقرب من الهند “لا أساس له من الصحة”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم السبت، إن طائرة مسيرة انطلقت من إيران ضربت السفين كيم بلوتو في المحيط الهندي. وجاءت الضربة في الوقت الذي تحاول فيه فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة مواجهة تحديات مماثلة في البحر الأحمر.

وقال بيان البحرية الهندية: “بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموجاو وكوتشي وكولكاتا… في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع”.

وأضافت البحرية الهندية أن تحقيقاً مشتركاً في الهجوم تجريه أجهزة مختلفة، بعد أن أكمل فريق الذخائر المتفجرة تحليله.

ويضم طاقم السفينة 21 هندياً وفيتنامياً واحداً.

(رويترز)

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