الهند تنشر سفناً بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحلها

نيودلهي: قالت البحرية الهندية، في وقت متأخر أمس الإثنين، إنها تعتزم نشر سفن مدمرة مزوّدة بصواريخ موجهة في بحر العرب، بعد تعرّض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي، في مطلع الأسبوع، في مسعى “للحفاظ على وجود رادع”.

وقال البيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي، أمس الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان: “ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.

Allegedly, a #ship was attacked southwest of Veraval, #Gujarat. The #Israel-affiliated #Liberia-flagged tanker, on its way from #SaudiArabia to #India, was struck by a UAV causing an #explosion & #fire. #Shipping #Security #Transport #Freight #Cargo @UK_MTO #Drone pic.twitter.com/G6jGdfYxC8

— TradeMaker magazine (@TrademakerM) December 23, 2023