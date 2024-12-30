الهند تنفذ أولى تجاربها للالتحام الفضائي

بنجالور (الهند): أطلقت الهند أول مهمة للالتحام الفضائي باستخدام صاروخ هندي الصنع، اليوم الاثنين، في محاولة لأن تصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز التكنولوجي المتقدم.

وانطلقت المهمة، التي يطلق عليها اسم تجربة الالتحام الفضائي (سباديكس)، من مركز ساتيش داوان الفضائي في ولاية أندرا براديش الساعة 1630 بتوقيت غرينتش. وبعد حوالي 15 دقيقة أعلن مدير المهمة نجاح مهمة الإطلاق بعد وصول مركبة الفضاء إلى ارتفاع نحو 470 كيلومترا.

وتعتبر التجربة ذات أهمية محورية لمهام ومشاريع فضاء مستقبلية بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية وتشغيل محطة فضاء هندية مخطط لها.

وتعتبر تقنية الالتحام في الفضاء بالغة الأهمية عند الحاجة لإطلاق عدة صواريخ لتحقيق أهداف مهمة مشتركة.

وتتضمن المهمة الهندية نشر مركبتين فضائيتين صغيرتين، تزن كل منهما نحو 220 كيلوغراما، في مدار دائري على ارتفاع 470 كيلومترا. كما ستظهر المهمة نقل الطاقة الكهربائية بين المركبتين وهما في وضع التحام، وهي قدرة ضرورية لتطبيقات عملية مثل عمل الروبوتات الفضائية، والتحكم في المركبات الفضائية التي تتكون من عناصر ومكونات مختلفة، والعمليات المتعلقة بالأحمال بعد الانفصال.

وقال إس. سومانات رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن الاختبار الفعلي لتكنولوجيا الالتحام قد يتم في غضون أسبوع تقريبا وأشار إلى تاريخ مبدئي في السابع من يناير كانون الثاني تقريبا.

ومن شأن نجاح المهمة أن يضع الهند إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين باعتبارها الدول الوحيدة التي طورت واكتسبت هذه القدرة.

(رويترز)