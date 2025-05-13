الهند: خمور فاسدة تودي بحياة 14 شخصا على الأقل في البنجاب

شانديجار: قال مسؤولون هنود، الثلاثاء، إن 14 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في خمس قرى بمدينة أمريتسار، العاصمة الاقتصادية لولاية البنجاب، بعد ما تردد تناولهم خمور فاسدة، فيما تم اعتقال خمسة متهمين على ذمة القضية، حسبما أفادت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين إلى المستشفى بسبب مضاعفات جراء تناولهم الخمور الفاسدة.

والقرى الخمس هي بانجالي وباتالبوري وماراري كالان وثيروال وتالواندي جومان.

وأكد ساكشي ساوهني، نائب مفوض أمريتسار نبأ مقتل 14 شخصا وأبلغ الصحافيين أن كبير مفتشي الشرطة مانيندر سينج وصل إلى موقع الحادث لتقييم الوضع.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص على خلفية الحادث.

وقال المسؤولون إنه تم تسجيل القضية بموجب قانون العقوبات الهندي الجديد المسمى بقانون “بهاراتيا نيايا سانهيتا”، وقانون المكوس الخاص بالخمور.

