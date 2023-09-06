الهند: غياب شي عن قمة العشرين ليس شيئا غريبا

نيودلهي: قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين التي تُعقد بعد أيام في نيودلهي ليس شيئا غير عادي، ولن يؤثر على المفاوضات للتوصل إلى بيان توافقي.

وأضاف لوكالة (إيه.إن.آي) للأنباء أن قمة الزعماء التي تعقد في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر/ أيلول تصادف بيئة عالمية “مضطربة للغاية” وأن التوقعات بأن تتوصل مجموعة العشرين لحلول لبعض المشكلات الملحة في العالم “مرتفعة للغاية”.

ومجموعة العشرين منقسمة حول الحرب في أوكرانيا وقال محللون ومسؤولون إن غياب شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني أنه سيكون من الصعب التوصل إلى بيان يتوافق عليه الزعماء في القمة.

وقالت خمسة مصادر حكومية هندية اليوم الأربعاء، إن الخلافات بشأن أهداف تغير المناخ عادت إلى الظهور في اليومين الأخيرين من الاجتماعات على مستوى ممثلي الدول وأضافت حجرا كؤودا آخر أمام زعماء مجموعة العشرين.

وأوضحت المصادر أن المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم منقسمة حول التزاماتها بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة أهداف الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال دبلوماسي فرنسي إن الأخبار المتعلقة بالمناخ “ليست مشجعة جدا” وإن السعودية تسعى جاهدة لإدراج عبارة تجعل الوقود الأحفوري جزءا من التحول في مجال الطاقة. وقال الدبلوماسي الفرنسي “نعتقد العكس تماما”.

وقال مصدر حكومي هندي آخر إن اللغة التي سيتم استخدامها عن الصراع الروسي الأوكراني في إعلان الزعماء لم يتم الانتهاء منها بعد.

وقلل جايشانكار أيضا من تهديد نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي سيمثل موسكو في القمة بدلا من بوتين بأن روسيا ستعرقل صدور البيان الختامي ما لم يعكس موقف موسكو بشأن أوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال جايشانكار إن الزعماء تغيبوا عن اجتماعات القمة في الماضي وقيام شي بذلك ليس استثنائيا ولا علاقة له بالهند.

وأصاب الجمود العلاقات الهندية الصينية منذ اشتباك عسكري أسفر عن سقوط قتلى على حدودهما في منطقة الهيمالايا في يونيو/ حزيران 2020، وقال محللون إن عدم حضور شي القمة يمثل انتكاسة جديدة للعلاقات بين العملاقين الآسيويين.

(رويترز)