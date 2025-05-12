الهند وباكستان تناقشان الخطوات التالية مع استمرار وقف إطلاق النار

جامو: سيناقش قائدا العمليات العسكرية في الهند وباكستان الاثنين الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نوويا، بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود، بعد أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع انفجارات أو قذائف خلال الليل، بعد بعض الانتهاكات التي وردت في مستهل تطبيق وقف إطلاق النار، إذ قال الجيش الهندي إن ليلة الأحد كانت أول ليلة هادئة في الأيام القليلة الماضية على طول الحدود، على الرغم من أن بعض المدارس لا تزال مغلقة.

جاء وقف إطلاق النار يوم السبت في منطقة الهيمالايا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أربعة أيام من إطلاق النار المكثف والدبلوماسية والضغط من واشنطن.

وقال مسؤول كبير في الجيش الهندي إن الجيش أرسل رسالة “عبر خط ساخن” إلى باكستان الأحد بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في اليوم السابق، مشيرا إلى نية نيودلهي الرد على المزيد من هذه الوقائع.

ونفى متحدث باسم الجيش الباكستاني حدوث أي انتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها يوم السبت إن قائدي العمليات العسكرية لكلا الجانبين سيتحدثان مع بعضهما البعض اليوم الاثنين في الساعة 12:00 (06:30 بتوقيت غرينتش).

ولم تصدر باكستان أي تعليق على خطط الاتصال.

كان البلدان قد تبادلا استهداف منشآت عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين مع توتر العلاقات بعد أن اتهمت الهند باكستان بالمسؤولية عن هجوم أسفر عن مقتل 26 سائحا.

وتنفي باكستان هذه الاتهامات ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وقالت الهند إنها شنت غارات على تسعة مواقع “للبنية التحتية للإرهاب” في باكستان والشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير يوم الأربعاء، لكن إسلام اباد قالت إنها مواقع مدنية.

وفي حين شكرت باكستان واشنطن على توسطها لوقف إطلاق النار ورحبت بعرض ترامب للتوسط في النزاع مع الهند حول كشمير، لم تعلق نيودلهي على مشاركة الولايات المتحدة في الهدنة أو إجراء محادثات في موقع محايد.

وترفض الهند، التي تقول إن النزاعات مع باكستان يجب أن تُحل مباشرة بين الجارتين، مشاركة أي طرف ثالث.

وتحكم كل من الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان المسلمة جزءا من إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم.

وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين في كشمير.

