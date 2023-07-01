الهند.. 25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة- (فيديو)

بومباي: لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة السبت.

وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة فرانس برس “كان في الحافلة 30 إلى 35 شخصا. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون”.

كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه بعيد منتصف الليل عندما ارتطمت بعمود وانقلبت ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضح الشرطي.

وقال ضابط آخر في الشرطة لوسائل الاعلام إن بين القتلى ثلاثة أطفال.

ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كيلومتر شرق بومباي عاصمة الهند الاقتصادية.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وقال مفوض الشرطة سونيل كاداسانه في تصريحات أوردتها وسائل الاعلام المحلية “نعطي الأولوية الآن لتحديد هوية الجثث وتسليمها إلى عائلاتها”.

25 people charred to death, after a bus travelling from Nagpur to Pune catches fire, on Samruddhi Mahamarg expressway in #Buldhana, #Maharashtra . The diesel tank caught #fire, after #BusAccident. Around 33 passengers were travelling in the bus and 8 saved their lives.#BusFire pic.twitter.com/753l01uOrL — Surya Reddy (@jsuryareddy) July 1, 2023

رئيس الوزراء “حزين”

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الاعلام في مرحلة أولى النيران مندلعة في الحافلة ومن ثم بقايا المركبة المتفحمة والمنقلبة على الطرق السريع.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر “أنا حزين جدا جراء حادث الحافلة الفظيع”.

وأضاف “أفكاري وصلواتي مع عائلات الذين لقوا حتفهم. اتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

تكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند والتي تفتقر للصيانة الكافية والمعروفة بخطورتها.

ومن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، السرعة المفرطة وعدم اعتمار الخوذات في بلد تتجاوز فيها مبيعات الدراجات النارية بكثير مبيعات السيارات، وعدم وضع حزام الأمان.

وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر في 2021 أن 11% من إجمالي ضحايا الحوادث المرورية في العالم يسقطون على طرقات الهند في حين لا يضم هذا البلد سوى 1% من كل المركبات في العالم.

ويسجل سنويا 150 ألف حادث مروري يسقط فيه قتلى في الهند وفق تقديرات أوردها التقرير ما يؤدي إلى مقتل شخص كل أربع دقائق.

وأفاد المصدر نفسه أن الحوادث المرورية تكبد الهند سنويا حوالي 65 مليار دولار في حين تُغرق النفقات الطبية والتوقف عن تقاضي الأجر، الكثير من جرحى هذه الحوادث في الفقر.

في أيار/ مايو، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا عندما سقطت حافلة من جسر في وسط الهند بعدما غفا السائق، على ما أفادت السلطات.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قتل نحو 31 شخصا عندما سقطت حافلة تقل مدعوين إلى حفلة زفاف في واد في جبال شمال الهند.

(أ ف ب)