الهولندي فان دايك يؤكد عدم رحيله عن ليفربول هذا الصيف

لندن: أغلق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنكليزي خلال الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025، وربطته تقارير صحافية عديدة خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وقال فان دايك عقب الفوز على برينتفورد 2/ صفر في الدوري الإنكليزي اليوم الأحد “أنا هادئ للغاية، وما أريده هو تقديم أفضل موسم لي قدر الإمكان، أتطلع لأكون مهما، وأبقى ركيزة مهمة للنادي، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث”.

وأضاف المدافع الهولندي في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس “كل شيء يحدث لسبب، ولكن في الوقت الحالي موقفي لم يتغير، وأتعامل بهدوء تام، ولا يوجد سبب يدفعني للتفكير في أمر آخر، يتبقى لي موسم مع الفريق”.

وشدد أيضا “أنا فخور، وملعب أنفيلد بمثابة بيتي، وكما قلت في وقت سابق أنه مهما حدث في المستقبل سيبقى لهذا الملعب مكانة خاصة في قلبي، لنرى ما سيحدث خلال الموسم”.

واصل “لا ألعب كرة القدم لأخسر أو أكون فاشلا، بل أتطلع للفوز، وإن هذا ليس أمرا مضمونا، وندرك تماما صعوبة ذلك”.

واختتم فان دايك تصريحاته “لكن اللعب بصفوف ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، إن لم يكن الأفضل، تكون التوقعات حاضرة دائما، وأنا مستمتع بذلك، ويتبقى الكثير لتحسينه، دعونا نرى ما سيحدث”.

(د ب أ)