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الهولندي فينالدوم ينتقل من سان جيرمان إلى الاتفاق السعودي

منذ 7 دقائق

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باريس: أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، مساء السبت، انتقال لاعب خط وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى صفوف الاتفاق السعودي.

وانضم فينالدوم (32 عاما) إلى الاتفاق بعقد يمتد لثلاثة أعوام ليلعب تحت إمرة المدرب ستيفين جيرارد.

وانتقل فينالدوم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول الإنكليزي في صيف 2021، لكنه قضى الموسم الماضي معارا إلى روما الإيطالي.

 

وأوضح بيان عبر الموقع الرسمي لسان جيرمان: “الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم انضم إلى الاتفاق السعودي بعقد نهائي، النادي يتمنى لجورجينيو كل التوفيق في بقية مسيرته”.

وشارك فينالدوم في 90 مباراة مع منتخب هولندا وبات أحدث الأسماء اللامعة المنضمة إلى الدوري السعودي.

وسيتعاون فينالدوم في صفوف الاتفاق مع جوردان هندرسون زميله السابق في ليفربول وقائد الفريق السابق والمنضم الشهر الماضي إلى النادي السعودي.

(د ب أ)

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