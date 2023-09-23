الهيئة الأمريكية للصحة العامة توصي بلقاح جديد من فايزر يحمي الرضع من الفيروس المخلوي التنفسي

نيويورك: أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة العامة للصحة في الولايات المتحدة، اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي من شركة فايزر للنساء الحوامل لحماية أطفالهن حديثي الولادة من المرض الحاد.

يشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الرئيسي لنقل الرضع إلى المستشفى في الولايات المتحدة. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة إن اللقاح الجديد المسمى “أر أس في بريف” من فايزر، واسمه التجاري “أبريسفو”، أظهر خفضا في خطر نقل الرضع إلى المستشفيات على إثر الإصابة الفيروس المخلوي التنفسي بواقع 57 % في الستة أشهر الأولى بعد الولادة.

ولزيادة الحماية للرضع بعد الولادة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على حصول الحوامل على جرعة موسمية واحدة من لقاح الفيروس المخلوي التنفسي خلال الأسابيع الـ32 إلى الـ36 من الحمل.

وقالت الشركة إن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها للأفراد المؤهلون الحصول على لقاحات فايزر للحماية من الفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19 والالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية.

(د ب أ)