الهيئة الدينية والزمنية في الجولان ترفض تصريحات التحريض واستغلال كارثة مجدل شمس

الناصرة- “القدس العربي”:

بعدما استقبل سوريون في الجولان المحتل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتظاهر والصراخ والهتاف ضد زيارته لتقديم العزاء، أصدرت الهيئة الدينية والزمنية هناك بيانا أكدت فيه رفض محاولات استغلال الكارثة في مجدل شمس.

وقالت في البيان: “تنبّه العالم على وقع أصاب قلب بلدتنا مجدل شمس، حين تناثرت أشلاء أطفالنا مع تناثر قلوبنا وتشتت عقولنا، فسقطوا شهداء أبرياء وسقطت معهم كل ما يُسمى منظومة حقوق إنسان، وأسفرت عن وجه أخلاقها الحقيقية في ملعب كرة القدم. الخطب جلل، والوقع أليم، والمصاب مُشترك لكل بيت في الجولان. أطفالنا: فجر وحازم وميلار وألمى وفينيس وناجي وأيزيل ويزن وجوني وأمير وناظم. والآن نشيع ابننا الغالي جيفارا، كلهم أبناء بيت واحد”.

وتطّرق أهالي الجولان لمحاولات إسرائيلية خبيثة لاستغلال المأساة دون قول ذلك صراحة، ولبعض تصريحات “جولانيين مارقين متساوقين مع الاحتلال” دعوا في تصريحات إعلامية لـ”الانتقام” والحرب ضد حزب الله، فأكدوا موقفهم الرافض لأي مواقف رسمية تحريضية ومحاولة استغلال اسم مجدل شمس كمنبر سياسي على “حساب دماء أطفالنا، وتوزيع تصريحات من غير تفويض”.

ويضيف الجولانيون في بيانهم: “من مُنطلقنا العروبي الإسلامي التوحيدي، نرفض أن تُراق قطرة دم واحدة تحت مُسمى الانتقام لأطفالنا، فالتاريخ يشهد لنا بأننا كُنا وما زلنا دُعاة سلام ووئام بين الشعوب والأمم، حيث تُحرم عقيدتنا القتل والانتقام بأي صفة أو هدف، وأن التصريحات الخارجة عن الإجماع الجولاني سواء كانت من داخل الجولان أو خارجه لا تمثل إلا صاحبها فقط، وأن ثوابتنا التي أعلنا عنها في موقف التأبين، نؤكدها الآن وفي كل وقت، ولن نتخلى عنها مع تقادم الزمن وتقلب الأحداث”.

وفد شيوعي

وقام وفد كبير من الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، ولجنة المبادرة الدرزية داخل أراضي 48 ضم أعضاء الكنسيت أيمن عودة وعوفر كسيف، والأمين العام للحزب عادل عامر، ورئيس الجبهة النائب السابق عصام مخول، وسكرتير الجبهة أمجد شبيطة، والشيخ غالب سيف رئيس لجنة المبادرة الدرزية، بتقديم واجب العزاء لأهالي الجولان باستشهاد 12 من أبنائهم بسبب الحرب الإجرامية على غزة وجنوب لبنان.

وفد الموحدة والإسلامية يعزي أهالي الجولان

كما قام وفد القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية بتقديم واجب العزاء لأهالي مجدل شمس والجولان بعد “المصاب الجلل الذي أصاب أهلنا بارتقاء اثني عشر من أبنائنا وبناتنا إثر سقوط قذيفة عليهم في ملعب كرة القدم في مجدل شمس”.