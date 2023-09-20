الهيئة المصرية للانتخابات: سنعلن الإثنين المقبل الجدول الزمني لـ”الاستحقاق الرئاسي”

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، أنها ستعلن الإثنين المقبل، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المرتقبة.

وقال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتتعهد أن تكفل لراغبي الترشح حقوقهم، متى توفرت فيهم شروط الترشح.

وطالب بنداري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة اليوم لإعلان تفاصيل الاستعداد للاستحقاق الرئاسي، المؤسسات الصحافية والإعلامية أن تحذو الحذو نفسه، وأن تلتزم الحياد والموضوعية وأن تكفل فرصة متساوية لجميع المرشحين لعرض برامجهم.

وزاد: تابعت الهيئة جميع محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات قبل إعلان موعد الانتخابات، مؤكدا أن الهيئة لن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول التشكيك في العرس الانتخابي الذي يمثل خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر، وهي الثالثة بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن الهيئة ستقرر فتح باب الترشح في الأيام الأولى من شهر أكتوبر/تشرين المقبل، على أن تجرى الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحتى الآن، أعلن 4 مرشحين محتملين عن نيتهم خوض السباق الرئاسي ومنافسة الرئيس المصري، الذي ستنتهي ولايته مع فتح باب الترشح في الانتخابات.

وتضم بورصة المرشحين المحتملين حتى الآن، كلا من رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، الذي يعد المرشح الوحيد المحسوب على المعارضة حتى الآن، إضافة إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

إلى ذلك، أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أن الحزب قرر تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأضافت إسماعيل خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المؤتمر تم تأجيله لموعد لاحق على انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سيعقد اليوم وكان مقررا عقده أمس الأول، حتى يتم دراسة ما سيطرح من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ومطالب حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية وأحزاب التيار الحر في هذا الشأن.

وتابعت: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ومكان انعقاد المؤتمر الصحافي من جانب رئيسة الحزب، خلال الساعات المقبلة»

ومن المنتظر أن يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال الساعات المقبلة، عن موقفه من ترشح رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية، في وقت قالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن الحزب سيعلن خوض الانتخابات.