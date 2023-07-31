الوحدة الإماراتي يهزم شباب بلوزداد ويتأهل لدور الثمانية بكأس الملك سلمان- (فيديو)

الرياض: سجل الوحدة الإماراتي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية العربية، وتغلب على شباب بلوزداد الجزائري 2 1/ اليوم الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وضمن الوحدة الإماراتي بذلك التأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية مبكرا، وقبل جولة واحدة من ختام منافسات دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف حمل توقيع الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني الأخر كريستيان جوانكا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 61 ثم تكفل أيمن بوقيرة بتسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة 84.

واعتلى الوحدة صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط من انتصارين متتاليين وظل شباب بلوزداد في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

واستهل الوحدة مشواره في البطولة بالفوز على الكويت الكويتي 2 1/ في الوقت الذي خسر فيه شباب بلوزداد أمام الرجاء المغربي 2/1.

(د ب أ)