الوداد المغربي يفوز على صن داونز ويقترب من لقب الدوري الإفريقي

الدار البيضاء: قطع الوداد البيضاوي شوطا هاما في التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 2 1/، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي المسابقة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على أرض صن داونز، والذي وصل إلى الدور النهائي بتغلبه على الأهلي المصري في قبل النهائي، فيما تأهل الوداد من بوابة الترجي التونسي.

وتقدم الوداد في الدقيقة 41 عن طريق هدف عكسي سجله ريفالدو كويتزي لاعب صن داونز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل عبد المنعم بوطويل هدف التعادل لصن داونز من ضربة جزاء في الدقيقة 74 .

وفي الدقيقة 78 سجل أنس سرهات الهدف الثاني للوداد.

(د ب أ)





