الوزير الاسكتلندي الأول السابق يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل مع مسلمين آخرين عن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

قال وزير اسكتلندا الأول السابق حمزة يوسف إن الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي جعلته غير واثق مما إذا كان يتعين على أسرته أن تظل في المملكة المتحدة.

وذكر يوسف، وهو أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول الاسكتلندي، ويرأس حزب الحزب الوطني الأسكتلندي لبودكاست “ذا نيوز أجنتس” البريطاني، إن مشاهد العنف في شوارع بريطانيا، والتي كان الكثير منها يستهدف الأقليات العرقية، كان “مروعاً”.

وقال إنه اسكتلندي بقدر أي شخص آخر.

وأضاف: “ولكن في حقيقة الأمر، لا أعلم ما إذا كان مستقبلي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة سوف يكون هنا في إسكتلندا، أو المملكة المتحدة، أو حتى في أوروبا والغرب، لأنني كنت قلقاً لبعض الوقت بشأن زيادة الرهاب من الإسلام”.

وقال يوسف، الذي استقال من منصبه في أيار/مايو الماضي، إنه لا يريد مغادرة المملكة المتحدة، مضيفاً أن “لغة اليمين المتطرف… أصبحت تأخذ الطابع المؤسسي في مجال السياسة لدينا “. وألقى باللائمة على سياسيين بارزين مثل سويلا برافرمان ونايجل فاراج .

وقال إن مثيري الشغب “يلاحقون الأشخاص السود والآسيويين والمسلمين، وهذا يرجع مجدداً للغة التي غالباً ما تستخدم كثيراً في مجال السياسة لدينا بشأن الأشخاص الذين لا يتبنون قيمنا”.

In an interview with @TheNewsAgents I was honest. I don’t know if my children will be safe in the UK with the rise of the far-right. Every Muslim I know is asking the same question: do we have a future here in the UK? We need to confront the far-right, we cannot let them win. pic.twitter.com/eXvsgez7A7 — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) August 6, 2024

وحمزة هارون يوسف من مواليد 7 أبريل 1985 في مدينة غلاسكو، وهو ابن مهاجرَين مسلمين وصلا إلى المملكة المتحدة خلال الستينيات، وجاءت والدته من كينيا (من الجالية الباكستانية هناك)، ووالده من باكستان.

تلقى تعليمه في مدرسة مستقلة في غلاسكو. ودرس السياسة في جامعة غلاسكو وتخرج بدرجة الماجستير عام 2007. أثناء وجوده في الجامعة كان يوسف رئيسًا لاتحاد الطلاب المسلمين في جامعة غلاسكو بالإضافة إلى أنه كان شخصية في العمل المجتمعي. وكان المتحدث الإعلامي المتطوع لجمعية الإغاثة الإسلامية الخيرية.

وكان حمزة يوسف متزوجًا من غايل ليثجوي العاملة السابقة في الحزب الوطني الاسكتلندي من 2010 إلى 2016، وأنجب منها بنتا. وتزوج عام 2019 أخصائية العلاج النفسي الفلسطينية الأصل نادية النخلة، والتي مازالت لها عائلة في غزة، وأنجب منها بنتا أسمياها آمال.

ونادية النخلة هي أيضا ناشطة في الحزب الوطني الاسكتلندي، وعضوة عنه في المجلس البلدي لمدينة دندي.

وكان والدا زوجته إليزابيث (الأسكتلندية) وماجد النخلة (الفلسطيني) علقا لفترة في قطاع غزة (خلال زيارة عائلية) مع بدء العدوان الإسرائيلي، قبل أن يتمكنا من المغادرة.