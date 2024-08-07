الوزير الاسكتلندي الأول السابق يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل مع مسلمين آخرين عن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:
قال وزير اسكتلندا الأول السابق حمزة يوسف إن الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي جعلته غير واثق مما إذا كان يتعين على أسرته أن تظل في المملكة المتحدة.
وذكر يوسف، وهو أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول الاسكتلندي، ويرأس حزب الحزب الوطني الأسكتلندي لبودكاست “ذا نيوز أجنتس” البريطاني، إن مشاهد العنف في شوارع بريطانيا، والتي كان الكثير منها يستهدف الأقليات العرقية، كان “مروعاً”.
وقال إنه اسكتلندي بقدر أي شخص آخر.
وأضاف: “ولكن في حقيقة الأمر، لا أعلم ما إذا كان مستقبلي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة سوف يكون هنا في إسكتلندا، أو المملكة المتحدة، أو حتى في أوروبا والغرب، لأنني كنت قلقاً لبعض الوقت بشأن زيادة الرهاب من الإسلام”.
وقال يوسف، الذي استقال من منصبه في أيار/مايو الماضي، إنه لا يريد مغادرة المملكة المتحدة، مضيفاً أن “لغة اليمين المتطرف… أصبحت تأخذ الطابع المؤسسي في مجال السياسة لدينا “. وألقى باللائمة على سياسيين بارزين مثل سويلا برافرمان ونايجل فاراج .
وقال إن مثيري الشغب “يلاحقون الأشخاص السود والآسيويين والمسلمين، وهذا يرجع مجدداً للغة التي غالباً ما تستخدم كثيراً في مجال السياسة لدينا بشأن الأشخاص الذين لا يتبنون قيمنا”.
In an interview with @TheNewsAgents I was honest. I don’t know if my children will be safe in the UK with the rise of the far-right.
Every Muslim I know is asking the same question: do we have a future here in the UK?
We need to confront the far-right, we cannot let them win. pic.twitter.com/eXvsgez7A7
— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) August 6, 2024
وحمزة هارون يوسف من مواليد 7 أبريل 1985 في مدينة غلاسكو، وهو ابن مهاجرَين مسلمين وصلا إلى المملكة المتحدة خلال الستينيات، وجاءت والدته من كينيا (من الجالية الباكستانية هناك)، ووالده من باكستان.
تلقى تعليمه في مدرسة مستقلة في غلاسكو. ودرس السياسة في جامعة غلاسكو وتخرج بدرجة الماجستير عام 2007. أثناء وجوده في الجامعة كان يوسف رئيسًا لاتحاد الطلاب المسلمين في جامعة غلاسكو بالإضافة إلى أنه كان شخصية في العمل المجتمعي. وكان المتحدث الإعلامي المتطوع لجمعية الإغاثة الإسلامية الخيرية.
وكان حمزة يوسف متزوجًا من غايل ليثجوي العاملة السابقة في الحزب الوطني الاسكتلندي من 2010 إلى 2016، وأنجب منها بنتا. وتزوج عام 2019 أخصائية العلاج النفسي الفلسطينية الأصل نادية النخلة، والتي مازالت لها عائلة في غزة، وأنجب منها بنتا أسمياها آمال.
ونادية النخلة هي أيضا ناشطة في الحزب الوطني الاسكتلندي، وعضوة عنه في المجلس البلدي لمدينة دندي.
وكان والدا زوجته إليزابيث (الأسكتلندية) وماجد النخلة (الفلسطيني) علقا لفترة في قطاع غزة (خلال زيارة عائلية) مع بدء العدوان الإسرائيلي، قبل أن يتمكنا من المغادرة.
نعم ما قاله هذا السيد الرئيس صحيح ٪ فالان أغلبية الساسة الغربيون صارت كلمة (ضد الهجرة لا للمهاجرين) فصارت جل الحكومات في يد اليمين و اليمين المتطرف لهذا يجب علي الدول التي تعتمد على الإنجاب من أجل تصديره كيد عاملة أن تغير فكرتها وتجد الحلول داخل البلد .
الاسم نادية النقلة وليس النخلة.
السؤال الحقيقي هو ما الحل، إلى أي دولة، وإشكالية صدور قرار، بين إعطاء الوظيفة/المهنة، إلى (الآلة) أم (الإنسان)، سيكون أكثر إيرادات، بالمحصلة، ما بعد عام 1945؟!
هي التي أدت، إلى مشاكل أو مخاوف رئيس وزراء اسكتلندا السابق،
التي جمعها تحت عنوان (الوزير الاسكتلندي الأول السابق يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل مع مسلمين آخرين عن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة ـ (فيديو)) https://www.alquds.co.uk/?p=3382037
👇في الرابط تيد تسأل، لماذا نجاح (تيك توك) في الوصول إلى (الإدمان)، يختلف عن نجاح بقية تطبيقات التواصل الإجتماعي؟!
https://youtu.be/7zC8-06198g?si=e17strFSpM-C7PB2
أو لماذا (النجاح) في أي (منافسة)، يكون السبب، في محاربتك في (أمريكا) أو (أوروبا) أو (الكيان الصهيوني)؟!🤭🤣🫣
بمعنى آخر، لماذا جريدة القدس العربي، سمحت بصياغة (واسيني الأعرج) فيما جمعه ونشره تحت عنوان (عبثية «أخْلَقة» الآداب والفنون؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3381774
والأهم هو لماذا (خطأ)، من وجهة نظري، لأن أدب (قصيدة النثر) مثلاً، ليس عربي، بل هو أدب مستورد، لا يحترم معنى المعاني، أو خلاصة حكمة أي مجتمع، تم جمعها ونشرها في قاموس أي لغة إنسانية،
فكيف بقاموس وهيكل لغة القرآن وإسلام الشهادتين، التي فيها لفظ (الله)،
والتي في قاموسها تعني رب الأرباب والآلهة، وليس إله أو رب من الأرباب والآلهة، أي هذا المعنى لا يوجد في أي لغة إنسانية أخرى،
بمعنى آخر، سبحان الله، قبل أيام، ملاكم أمريكي أهان ملاكم عراقي، فماذا كانت النتيجة 👇🤭🫣🤣
https://youtu.be/67VWalxL2RE?si=Nc26gk64PMGnO27S
أي أن الإشكالية يا سي (محمد كريشان)، هل يحق إلى (ثقافة الأنا) أن لا تطمع، أو تستغل صلاحية أي وظيفة، لصالح الفوز في أي إنتخابات، أم لا؟!
بمعنى آخر، هل يسمح إلى أهل اللباقة أو المجاملة لموظفي العملية السياسية، النفاق أو التّملّق بلا ضمير، أم لا؟!
تعليقاً على (جرد) ما حصل من أحداث (تونس)، تحت عنوان (الانتخابات التونسية 2024: قيس سعيد أو لا أحد!) https://www.alquds.co.uk/?p=3381575
فهذا ما قامت به (حسينة)، في (بنغلاديش) منذ وصولها إلى الحكم، وفي الأخير (هربت) في عام 2024، كما هرب زين العابدين بن علي من (تونس)،
فاللوم هنا، على المنافق/المُتملّق من موظفي (الدولة/النظام)، أم الرئيس أو رئيسة الوزراء؟!
نحن في عصر (لأول مرة في العالم… روبوت يجري عملية جراحية كاملة بالأسنان) https://aawsat.news/9zrbd
👆دخلنا سوق المنافسة، على وظيفة (طبيب أسنان)،
بين برمجة خلاصة تجميع (حكمة/علم) الإنسانية في هذا المجال إلى الآلة/الروبوت، وبين الإنسان (ة)، في المستقبل؟!🤭🫣🤣