الوزير الاسكتلندي الأول السابق يوسف: أعمال الشغب تجعلني أتساءل مع مسلمين آخرين عن مستقبل أسرتي في المملكة المتحدة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

قال وزير اسكتلندا الأول السابق حمزة يوسف إن الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي جعلته غير واثق مما إذا كان يتعين على أسرته أن تظل في المملكة المتحدة.

وذكر يوسف، وهو أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول الاسكتلندي، ويرأس حزب الحزب الوطني الأسكتلندي لبودكاست “ذا نيوز أجنتس” البريطاني، إن مشاهد العنف في شوارع بريطانيا، والتي كان الكثير منها يستهدف الأقليات العرقية، كان “مروعاً”.

وقال إنه اسكتلندي بقدر أي شخص آخر.

وأضاف: “ولكن في حقيقة الأمر، لا أعلم ما إذا كان مستقبلي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة سوف يكون هنا في إسكتلندا، أو المملكة المتحدة، أو حتى في أوروبا والغرب، لأنني كنت قلقاً لبعض الوقت بشأن زيادة الرهاب من الإسلام”.

وقال يوسف، الذي استقال من منصبه في أيار/مايو الماضي، إنه لا يريد مغادرة المملكة المتحدة، مضيفاً أن “لغة اليمين المتطرف… أصبحت تأخذ الطابع المؤسسي في مجال السياسة لدينا “. وألقى باللائمة على سياسيين بارزين مثل سويلا برافرمان ونايجل فاراج .

وقال إن مثيري الشغب “يلاحقون الأشخاص السود والآسيويين والمسلمين، وهذا يرجع مجدداً للغة التي غالباً ما تستخدم كثيراً في مجال السياسة لدينا بشأن الأشخاص الذين لا يتبنون قيمنا”.

In an interview with @TheNewsAgents I was honest. I don’t know if my children will be safe in the UK with the rise of the far-right.

Every Muslim I know is asking the same question: do we have a future here in the UK?

We need to confront the far-right, we cannot let them win. pic.twitter.com/eXvsgez7A7

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) August 6, 2024