الوزير الذي أحصى تسعة آلاف صحافي «يتحرشون» بالجزائر

هذا ما صرح به وزير الاتصال الجديد محمد مزيان، في مداخلة في المدرسة العليا لعلوم الإعلام بجامعة الجزائر، التي تعوّد وزراء الإعلام على التوجه لها لإلقاء محاضرات على طلبتها، تسمح لهم بضمان حضور جمهور قد لا يحصلون عليه في أماكن أخرى. الوزير ذكر هذا الرقم الدقيق جدا لعدد الصحافيين الذين يقومون يوميا بتشويه صورة الجزائر في العالم، طالبا من التلفزيون العمومي الذي فقد مشاهديه منذ سنوات، على غرار وسائل الإعلام الجزائرية الأخرى، بالتصدي لهذه الحملات ضد البلد، دون أن يُبين هذا الوزير لماذا يصر هذا العدد الكبير من الصحافيين عبر العالم على العمل ضد مصالح الجزائر، وتشويه صورتها، وما الذي اقترفته لكي تنال هذا الجزاء.

جهاز بيروقراطي مركزي فارغ لا يتحكم في أي شيء، إذا عرفنا أن قطاع الإعلام لا يسيره الوزير وحده، بل تشاركه فيه مراكز قرار عديدة، بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى الأجهزة السيادية

من هذا العدد الكبير من الصحافيين، الذين لم يبين الوزير كيف وصل إلى تعدادهم بهذه الدقة المريبة، هو الموجود على رأس وزارة قد لا تعرف بالضبط عدد الصحافيين الجزائريين، الذين جعلتهم الهشاشة المهنية – الاجتماعية التي يعيشونها غير مرئيين بداية من مستوى الضمان الاجتماعي، نظرا لتنقلهم ضمن قطاعات تشغيل تتراوح بين الأسود والرمادي!

استمعت للوزير الجديد وهو يعلن عن هذه الأرقام الغريبة، التي توصل إليها، لاكتشف أنني أعرف الرجل الذي كان طالبا معي في جامعة الجزائر، في بداية الثمانينيات، حين كان يدرس في معهد الإعلام بموازاة دراسات في معهد التاريخ في الجامعة نفسها، إذا لم تخنِ ذاكرتي، اختفى بعدها فلم أعد التقي به، عرفت في ما بعد أنه توجه نحو العمل الدبلوماسي في الخارج والمركزية في الجزائر، كما جرت العادة عند الدبلوماسي المحترف، الذي يقسم وقته بين العمل في الخارج والداخل. الرجل الذي يكون قد قام بموازاة ذلك بالتدريس في جامعة الجزائر في معهد الإعلام، وتسيير مديرية الإعلام في الخارجية. تجربة تكون قد بررت تعيينه وزيرا للاتصال في آخر حكومة للرئيس تبون. كما حصل مع أكثر من وزير في المدة الأخيرة، أعادوا بقوة إنتاج منطق العلاقة الأبوية التي ربطوها مع الصحافيين الذين ما زالوا يصرون على التعامل معهم كتلاميذ عندهم في أقسام معهد الإعلام. ينظمون لهم محاضرات، وهم على رأس الوزارة. كما كان الأمر مع حميد قرين وعمار بلحيمر ومحمد لعقاب.

أسرد هذه المعطيات للقول إن مسار الرجل العلمي والمهني لا غبار عليه، ليبقى السؤال مطروحا، ونحن نحاول تفسير هذه الهفوة التي سقط فيها وهو يتكلم عن التسعة آلاف صحافي، وأكثر الذين أحصاهم بدقة متناهية وهم يتحرشون بالجزائر ليل نهار. تصريح يمكن تفسيره بذلك الشعور بالمؤامرة، الذي ينتاب النخب السياسية الرسمية الجزائرية، عندما تجد نفسها أمام صعوبات التسيير اليومي في علاقاتها بالمجتمع الجزائري في الداخل، وفي علاقاتها الخارجية على وجه الخصوص. صعوبات ازدادت مع الوقت ترفض إيجاد تفسيرات منطقية وعقلانية لها فترمي بها على حساب المؤامرة، كنوع من الهروب من الواقع وتبرير للسكون وعدم الحركة والفعل التي يتطلبها التصدي لهذه المؤامرة المتخيلة، أو الفعلية على الجزائر. الفعل الذي كان يفترض الانطلاق من أصل المشكل، وطرح الأسئلة التي يتطلبها الوضع على غرار هذا السؤال، هل الجزائر ما زالت في حاجة إلى وزارة للإعلام أو الاتصال، وكأن تغيير الاسم سيحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وما دور هذا الهيكل البيروقراطي العاجز عن مدّ الوزير بمعطيات دقيقة تجعله يعرف كيف يتحدث في لقاء عام، ولا يرتكب مثل هذه الهفوات التي تعودنا على الاستماع لها من قبل وزرائنا، في كل مناسبة يتحدثون فيها خارج الاجتماعات الرسمية، الأمر الذي يزداد تكريسا في حالة وزارة الاعلام التي تتميز يضعف حاد في التأطير على المستوى المركزي، مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي تسيرها كالتلفزيون العمومي، والإذاعات ومؤسسي البث ووكالة الانباء، إذا اكتفينا بهذه المؤسسات الكبيرة التابعة للقطاع.

جهاز بيروقراطي مركزي فارغ لا يتحكم في أي شيء، إذا عرفنا أن قطاع الإعلام لا يسيره الوزير وحده، بل تشاركه فيه مراكز قرار عديدة، بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى الأجهزة السيادية، كما يقول اخواننا المصريين وهم يتكلمون عن الأجهزة الأمنية المختلفة. كان الأجدر إلغاءه والتحول إلى النموذج السائد دوليا، كانت الجزائر قد جربته في بداية التسعينيات كحالة عربية نادرة، لم يصمد لأنه مس الكثير من المصالح واللوبيات وقفت وفي وجه، أدت بسرعة إلى إقالة حكومة حمروش، التي بادرت بهذه الإصلاحات الجريئة ما زالت الجزائر في حاجة اليها بعد ثلاثين سنة من هذه التجربة الرائدة. بالطبع الامر لا يتعلق بالجانب الهيكلي ونحن نتكلم عن الاصلاحات التي يتطلبها قطاع الإعلام ـ لا أحب كلمة قطاع هذه عند الحديث عن الإعلام مثل، العدالة تماما التي يجب التعامل معهما كسلطات مستقلة- إذا غابت الحرية التي تبقى الشرط الأول في أي مشروع إصلاح، وحدها كفيلة بإعادة ثقة المواطن الجزائري، الذي ابتعد بشكل يكاد يكون نهائيا عن الإعلام الوطني، ليبقى تحت تأثير الإعلام الأجنبي، المسيطر على المشهد، والوسائط الاجتماعية التي ملأت الفراغ، لم يعد فيها من الوارد إعادة تجربة خلق الجرائد والمجلات الورقية في الخارج، التي جربتها الجزائر كالكثير من دول النفط في الماضي القريب في باريس ولندن، للدفاع عن سياسية البلد في الخارج، بعد إسكات صوت الصحافي الجزائري في الداخل.

ليجد النظام السياسي في الجزائر نفسه أمام ورطة حقيقية، إما الحرية للصحافة والصحافيين وللمجتمع ككل بالتالي، لتركهم يكونون مؤسسات إعلامية للقيام بأدوارهم المجتمعية المطلوبة منهم كأي مجتمع عصري، وأخرى لتسيير المهنة يحلون داخلها صراعاتهم، وإما الفراغ واستمرار التحرش به من قبل إعلام دولي لن يرحمه، سيبقى في مواجهة يومية له، كجزء من صراع دولي ستبقى تعاني منه الجزائر، التي ستبقى في حاجة من جهة أخرى إلى بناء مؤسساتي سياسي شرعي يتم عبره تسيير البلد ومؤسسات الدولة، تخرج فيها من هذه الحالة التي كثرت فيها المؤسسات «المنتخبة»، والمعينة على غرار الأحزاب السياسية، والبرلمان، دون ان تنجز المهام المطلوبة منها من قبل المجتمع كما هو الحال في الإعلام حين كثرت الجرائد والتلفزيونات العامة والخاصة، دون ان تتمكن الجزائر من الدفاع عن نفسها والشعور بالأمان في هذا العالم المضطرب، لأنها مؤسسات فارغة لا يشعر المواطن انها تمثله لغياب الحرية داخلها وحولها.

كاتب جزائري