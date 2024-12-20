سياسة | دولي | أوروبا

الوزير المعني بالمساعدات: السويد لن تمول الأونروا بعد الآن

20 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
3

أوسلو: قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالمساعدات في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.

واتهمت إسرائيل، التي ستحظر عمليات الأونروا بها اعتبارا من أواخر يناير كانون الثاني، موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي أشعلت فتيل الحرب المستمرة حتى الآن في غزة.

وقال دوسا إن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي، لأنه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.

وأضاف أن السويد تخطط لزيادة مساعداتها الإنسانية الإجمالية لقطاع غزة العام المقبل.

وأردف الوزير قائلا “هناك عدد من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت بعدد منها”، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.

وأبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و”تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي الحيفاوي:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 10:19 ص

    لا أعتقد أن هذا القرار صائب من الحكومة السويدية، على دول العالم أن ترفض أن تملي إسرائيل عليها سياستها المعارضة لقرارات هيئة الأمم. بإمكان السويد أن تفرض المقاطعة ضد إسرائيل وتسحب سفيرها وتطرد السفير الإسرائيلي. وهذا ما فعلته دول العالم ضد نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، لا أن تنصاع لهذا النظام الإستعماري العنصري. المطلوب دعم الأونوروا بشدة لا إضعافها.

    رد
  2. يقول ناظم الزناني:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 3:20 م

    بنيامين دوسا إسمه يدل على أنه صهيوني من أنصار الإبادة وجرائم الحرب

    رد
  3. يقول وائل زهدي عبد الجواد جوده:
    ديسمبر 21, 2024 الساعة 11:21 ص

    بدي مساعده غذائيه

    رد

أخبار ذات صلة

أونروا: إسرائيل رفضت معظم محاولات إدخال إمدادات أساسية لغزة
26 - مارس - 2025
الأونروا: أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية في غزة- (تدوينة)
25 - مارس - 2025
الأمم المتحدة تقرر تقليص عدد موظفيها الدوليين في غزة
24 - مارس - 2025
أمريكا تقول إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا أخفى عمله في الأونروا
24 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية