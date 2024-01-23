الوزير المغربي السابق محمد الخليفة يدعو الحكومات العربية لأن تحتكم إلى ضميرها وتساند المقاومة الفلسطينية بالكلمة على الأقل

الرباط ـ «القدس العربي»: دعا الوزير المغربي السابق محمد الخليفة الحكومات العربية لأن تحتكم إلى ضميرها، من أجل تقديم الرد الحقيقي على إسرائيل، وقال إن عليها أن تجيبها بالقول «إذا كنا قد طبّعنا العلاقات معك، فإنك بعد التصريحات الأخيرة أعلنت الحرب على الإنسانية جمعاء».

وأضاف خلال مشاركته في ندوة فكرية نظمتها حركة «التوحيد والإصلاح» في الرباط، أن على الحكومات العربية أن تدعم المقاومة الفلسطينية ولو بالكلمة والموقف. وتساءل قائلا: «ماذا ننتظر؟ هل بلغ بنا الاستهزاء بمقومات الإنسان المسلم؟ أين هو التضامن بين المسلمين وأين مبادئ الأخوة والصلاح؟».

وأعرب عن حسرته من أن العرب ظلّوا يتفرجون على العدوان الصهيوني على غزة، حتى جاءت جمهورية جنوب إفريقيا، فرفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب حرب الإبادة.

وواصل القيادي المغربي المنتمي إلى حزب «الاستقلال» حديثه بكامل التأثر مقاوماً البكاء، إذ قال: «والله العظيم أستحيي أن أنتسب إلى هذه الأمة التي وصلت إلى الحضيض».

واستدرك بالقول: «نعم، يمكن أن يكون هناك خلاف بيننا وبين حكومة جنوب إفريقيا في قضية الوحدة الترابية التي هي مقدسة، ولكن تلك البلاد التي أنجبت البطل نيلسون مانديلا وأنجبت العالم الجليل الشيخ أحمد ديدات، اتخذت موقفاً مشرفاً».

وأعرب المتحدث نفسه عن اعتقاده بأنه، بعد التصريحات التي أطلقها نتنياهو برفض وجود أي دولة فلسطينية، كان على الأقل أن تبادر دول عربية برفع دعاوى ضد حكومة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب مجازر ضد البشرية وإعلان الحرب.

وتساءل: هل ننتظر حتى ينتهي السلاح في يد المقاومة؟ لكي يقول البعض «إنكم لن تقدروا على مواجهة إسرائيل». أي شماتة هذه؟ ثم يأتي البعض لكي يقول سيتبرع من أجل بناء غزة. وأوضح أن الثورة الفلسطينية بمواجهة المحتل الصهيوني لا تقتصر على غزة وحدها، بل تشمل الأراضي الفلسطينية برمتها.

في السياق نفسه، قدم عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض مداخلة تساءل فيها: «أين نحن اليوم من دعم إخواننا في الأراضي المحتلة؟». ليجيب بالقول: «لقد أصبحنا في وضع نطلب فيه فقط الكلمة والموقف السياسي، في حين أن المطلوب هو الدعم العسكري والمالي».

قال: «والله العظيم أستحي أن أنتسب إلى هذه الأمة التي وصلت إلى الحضيض»

وأوضح أن هذا النوع من الدعم غير غريب عنا، مشيراً في هذا الصدد إلى مشاركة المغاربة في معارك بسيناء والجولان، وكذا دعم المغرب لزعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا بالمال والسلاح.

وبحسب صاحب المداخلة فإن «الوطن العربي قادر على التحول إلى كتلة حرجة، لأنه يملك كل مكونات التحول إلى قوة كبيرة على الصعيد العالمي، ومنافسة القوى الكبرى، ولذلك عمل الاستعمار على تجزئة الأمة وبناء الدولة القطرية، وحصر انشغال كل منها في حدودها المحلية».

ومن ثم، شدد حامي الدين على ضرورة «تحرير الإنسان العربي من هذا الضيق إلى الأفق الرحب لانتمائه إلى الأمة العربية والإسلامية، باعتبار هذا الانتماء هو مصدر قوة»، مشيراً إلى أن «النزعة الغربية الاستعمارية مستمرة في تقسيم الأمة، بناء على محددات جغرافية وعرقية وثقافية ودينية واقتصادية وغيرها»، ومؤكداً أن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين، بل هو للمسلمين جميعاً، كما أنه «أحد رموز وحدة الأمة».

واعتبر القيادي الإسلامي والباحث الأكاديمي معركة «طوفان الأقصى» معركة الأمة وليس فقط معركة المقاومة الفلسطينية، داعياً إلى «دعم المقاومة بالمال والسلاح، وتوفير الدعم السياسي والإعلامي، وكذا تنفيذ الالتزامات الرسمية الصادرة عن قمة الرياض بتوفير الدواء والغذاء وكسر الحصار».

واستطرد قائلاً إن «معركة طوفان الأقصى هي معركة لتحرير الإنسانية من كثير من السرديات التي انتشرت عبر عقود على يد الاحتلال والحركة الصهيونية».

ولفت الانتباه إلى أنه «لا يمكن أن نحقق مكانتنا في العالم بالدولة القطرية، المنكفئة على ذاتها، بل لا بد من وحدة إسلامية وعربية، لأن هذه الوحدة هي مصدر قوتنا، كما أنه لا مستقبل للمشاريع الانفصالية في المنطقة». كما أكد أهمية بناء أنظمة عربية وإسلامية ديمقراطية.

على صعيد آخر، قال سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت أوعلي، إن بلاده تحت قيادة العاهل محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، لن تدخر أي جهد في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الدولية، وتسخير إمكانياتها وعلاقاتها لإحياء عملية السلام بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قابلة للحياة وتتفاعل مع محيطها الدولي بكل سيادية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السفير المغربي، خلال ترؤسه الإثنين في القاهرة، اجتماعاً غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خصص لبحث تطورات الوضع في فلسطين، أن المغرب كان وسيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني وحكومته بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وتابع أن المملكة المغربية التي تؤمن بالسلام كخيار استراتيجي ما فتئت تؤكد على ضرورة إرساء أفق سياسي على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، كخيار واقعي كفيل بضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب.

وأكد أن تسوية القضية الفلسطينية ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، لافتاً إلى أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.

يشار إلى أن الاجتماع تم بناء على طلب من دولة فلسطين، وخصص لبحث الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية.