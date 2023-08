هوكشتاين وعبد اللهيان في بيروت على وقع اشتداد التجاذب حول التمديد لـ”اليونيفيل”

بيروت-“القدس العربي”: تطغى على المشهد اللبناني زيارتان بارزتان لهما كل التأثير على مسار الأمور، الأولى للمبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين الذي سيتابع بحسب السفارة الأمريكية “اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي”، والثانية لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي سيطلع المسؤولين اللبنانيين وقيادة حزب الله بعد وصوله، مساء الأربعاء، على نتائج الاجتماعات في السعودية وانعكاساتها على لبنان، والتي استبقها السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بالقول إن “على جدول أعمال عبد اللهيان محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات اهتمام مشترك”، موضحاً “أن هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره”.

ويصل الزائران الكبيران على وقع اشتداد التجاذب حول التجديد لقوات “اليونيفيل” وصلاحياتها في جنوب لبنان، وعلى وقع البدء بأعمال الحفر في البلوك رقم 9 بعد أن أدى هوكشتاين دوراً اساسياً في التوصل إلى ترسيم الحدود البحرية في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

وقبل البدء بجولته التي طرح خلالها الوضع الحدودي بحراً وربما براً، نشر هوكشتاين عبر منصة “اكس” صورة تجمعه بالسفيرة الأمريكية دوروثي شيا من منطقة الروشة وأرفقها بتعليق جاء فيه “من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأمريكية الموهوبة دوروثي شيا”.

Great to be back in #Beirut. Quick coffee & manoushe @ Falamanki with the beautiful iconic view overlooking Raouche with the talented #US Ambassador Dorothy Shea. @USembassybeirut pic.twitter.com/IQUxiZ4cIL

— amos hochstein (@amoshochstein) August 30, 2023