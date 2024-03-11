الوضع الإنساني في هايتي يزداد سوءا مع استمرار العنف المسلح

بور او برنس: لا تزال عاصمة هايتي بور أو برنس غارقة في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات، وأعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها أجلت بعضا من موظفي سفارتها وعززت الفِرَق المسؤولة عن أمنها.

وقالت السفارة على موقع “إكس”، إنّ “تزايد عنف العصابات في محيط السفارة الأمريكية والمطار دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ ترتيبات للسماح بمغادرة موظفين إضافيين في السفارة”.

وجرت العملية التي قادها الجيش الأمريكي ليل السبت الأحد بطائرات مروحية، وفق شهود في المكان.

وقال الجيش الأمريكي في بيان الأحد إنّ “هذا النقل الجوي للأفراد من السفارة وإليها هو جزء من إجراءاتنا المخطّط لها لتعزيز أمن السفارة”.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن السفارة “مفتوحة لعمليات محدودة” مع تقليص عديد طاقمها.

ولفت المتحدث إلى أن “تزايد عنف العصابات في الحي القريب من مجمعات السفارة الأميركية والمطار دفع الخارجية إلى اتّخاذ قرار مغادرة مزيد من أفراد طاقم السفارة”.

وأعلنت ألمانيا اتخاذ خطوة مماثلة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس “بسبب الوضع الأمني المتوتر جدا في هايتي، غادر السفير الألماني والممثل الدائم في بور أو برنس اليوم إلى جمهورية الدومينيكان مع ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أنهم سيعملون من جمهورية الدومينيكان “حتى إشعار آخر”.

وكان مدير بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي فيليب برانشات حذر السبت من أن “سكان العاصمة يعيشون في عزلة، وليس لديهم مكان يذهبون إليه”، مؤكدا أن “المدينة تحت الحصار”.

وأضاف “لا يتمكن الأشخاص الذين يفرون من الاتصال بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم الموجودين في بقية أنحاء البلاد بحثا عن ملجأ. فالعاصمة محاطة بالجماعات المسلحة والمخاطر”.

تسيطر العصابات الإجرامية على القسم الأكبر من العاصمة وكذلك الطرق المؤدية إلى بقية أنحاء البلاد، وتهاجم مراكز الشرطة والسجون والمحاكم منذ أيام، في غياب رئيس الوزراء أرييل هنري الذي تطالبه العصابات بالاستقالة، مثلها مثل جزء من السكان.

وفق آخر الأخبار، تقطعت السبل بهنري في بورتوريكو الأمريكية بعد رحلة إلى الخارج.

وفي مواجهة أعمال العنف، لجأ عشرات السكان السبت إلى مقار إدارات عامة في العاصمة على أمل الاحتماء فيها، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وكان مسلحون هاجموا القصر الرئاسي ومقر شرطة العاصمة، حسب ما أكد المنسق العام للاتحاد الوطني للشرطة لوكالة فرانس برس، مؤكدا مقتل عدد من المهاجمين.

البابا يتابع بقلق

حذّر فيليب برانشات من أن “انعدام الأمن يتزايد على المستوى الوطني”، مضيفا “هناك أعمال عنف في أرتيبونيت (شمال غرب العاصمة)، وإغلاقات في كاب هايتيان (شمال)، ونقص في الوقود في الجنوب”.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، هناك 362 ألف شخص – أكثر من نصفهم من الأطفال – نازحون حاليا في هايتي، بزيادة 15% عن بداية العام.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المقاطعة الغربية التي تشمل بور أو برنس، بالإضافة إلى حظر تجول ليلي يصعب على قوات الأمن تنفيذه.

وروت فابيولا سانون، من سكان العاصمة، كيف قُتل زوجها جيمس (32 عاما) خلال أعمال العنف الأخيرة.

وقالت بعدما عثرت عليه “ملقى في الشارع”، إنه “لم يكن في صراع مع أي شخص على الإطلاق. إنه بائع سجائر بسيط”.

بدوره، قال رينالد بريستول الذي أصبح بلا مأوى منذ هجوم العصابات المسلحة “لقد فقدنا كل ممتلكاتنا، كل ما نملكه. لقد فقدنا عائلاتنا”.

وفي مواجهة أعمال العنف، دعت مجموعة الدول الكاريبية (كاريكوم) ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والأمم المتحدة إلى اجتماع الاثنين في جامايكا، للبحث في أعمال العنف وكيفية توفير المساعدة لهايتي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن السبت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدّث مؤخرا مع الرئيس الكيني وليام روتو، وأشار إلى أن الرجلين “شدّدا على الالتزام الراسخ بنشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات”.

جوع محدق

في الأثناء، أغلقت الإدارات والمدارس، وتعطل عمل المطار والميناء.

كما بات الحصول على الرعاية صعبا بعدما “تعرضت المستشفيات لهجوم من العصابات واضطرت إلى إجلاء الطاقم الطبي والمرضى، بمن فيهم الأطفال الحديثو الولادة”، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للموانئ جوسلان فيلييه عن وقوع عمليات نهب في الميناء.

حذّرت منظمة “ميرسي كور” غير الحكومية من المخاطر التي تهدد إمدادات سكان أفقر دولة في الأمريكيتين .

وقالت الخميس “مع إغلاق المطار الدولي، فإن المساعدات القليلة المقدمة حاليا لهايتي قد لا تصل بعد الآن”، مضيفة “إذا لم يعد بإمكاننا الوصول إلى هذه الحاويات، فسوف تعاني هايتي من الجوع قريبا”.

بدورهم، حذّر العديد من ممثلي الأمم المتحدة في هايتي من أنه “إذا استمر الشلل في منطقة العاصمة بور أو برنس خلال الأسابيع المقبلة، فإن ما يقرب من 3000 امرأة حامل معرضة لخطر عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية”.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد أولريكا ريتشاردسون إن “عددا كبيرا جدا من النساء والشابات في هايتي يقعن ضحايا العنف العشوائي الذي ترتكبه العصابات المسلحة”، مؤكدة أن المنظمة الدولية “ملتزمة مواصلة تقديم المساعدة اليهن”.

في تطوّر إيجابي، قالت أبرشية كاثوليكية الأحد إنه تم الإفراج عن أربعة مبشرين ومساعد لهم بعد اختطافهم الشهر الماضي في بور او برنس، حيث أصبحت عمليات الخطف أمرا شائعا.

(ا ف ب)