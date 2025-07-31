الوضع الكارثي يزداد خطورة في غزة.. مجازر جديدة تبيد عائلات والمجوعون يغادرون الحياة هياكل عظمية

غزة – “القدس العربي”:

شهدت الساعات الـ 24 الماضية، تصعيدا خطيرا في المجازر الإسرائيلية، تركزت على قتل المجوعين قرب مراكز توزيع المساعدات، بعد وضعهم بين “فكي كماشة”، بالإضافة إلى هجمات أخرى أبادت فيها الصواريخ الإسرائيلية عوائل جديدة في خيام النزوح، في الوقت الذي تضاعفت فيه الأزمة الإنسانية جراء الحصار المشدد الذي طال إلى جانب الغذاء الدواء، حيث حذرت أحد مشافي وسط غزة من الوضع الكارثي، الذي يحول دون قدرتها على تقديم الرعاية لمئات المصابين.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول المشافي 101 شهيد و820 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,239 شهيدًا و 146,894 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

بين فكي الكماشة

وفي مدينة غزة، ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، جراء قصف الطيران الحربي شقة سكنية لعائلة السلفيتي شمالي المدينة، كما خرجت من مشافي المدنية جنازات عشرات الضحايا الذين سقطوا في مجزرة المساعدات الإنسانية مساء الأربعاء، وكان أكثر الجنازات التي خرجت من مشفى الشفاء غرب المدينة، حيث سجل حتى ساعات ليل الأربعاء ارتقاء 51 شهيدا، وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال حين هاجمت منتظري المساعدات شمال غرب المدينة.

وحمل ذوي الضحايا وبينهم شبان وفتيان ورجال كبار في السجن الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة، وتوجهوا بهم إلى مقابر المدينة لمواراتهم الثرى، وسط أجواء حزن شديدة.

وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه جيش الاحتلال يهاجم المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة، حيث سجل قيام الطيران الحربي بتنفيذ سلسلة غارات جوية على حيي الشجاعية والزيتون، وذكرت مصادر محلية أن الطيران المسير “كواد كابتر” حلق بكثافة فوق المناطق القريبة من توغل قوات الاحتلال.

وسمع دوي انفجارات عالية في مناطق شمال قطاع غزة، وهي مناطق أجبر غالبية سكانها على النزوح القسري، ناجمة عن قصف مدفعي وغارات جوية، وشوهدت من مناطق قريبة في مدينة غزة، أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق الاستهدافات.

أما في وسط قطاع غزة، فقد واصلت قوات الاحتلال استهداف المجوعين الذين يبحثون عن الطعام في مركز المساعدات الذي أقامته سلطات الاحتلال وتشرف عليه شركة أمريكية، في إثبات جديد على تحويل تلك المراكز كـ “مصائد للموت”.

وارتقى 15 شهيدا في مجزرة جديدة، 13 منهم نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى أكثر من 70 إصابة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وبشكل مفاجئ قام جنود الاحتلال عند تجمع المواطنين في منطقة قريبة من المركز المقام في محيط “محور نتساريم”، بإطلاق النار عليهم، وقال أحمد وهو شاب نجا من المجزرة والتقته القدس العربي على مدخل مخيم النصيرات “فجأة صار إطلاق النار”، ويؤكد أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها والتي يحيط بها جنود الاحتلال من الجانبين (الشرقي والغربي)، حيث كان مكان تواجدهم أشبه بالوقوع بين فكي كماشة، وكذلك الجموع الكبيرة من المتجهين للمركز على أمل الحصول على المساعدات، يعيق عملية فرارهم من النيران الكثيفة.

ويشير إلى أن النجاة من الاستهداف “من عند الله”، بسبب كثافة النيران التي يطلقها جنود الاحتلال، وأن الكثير من المواطنين هناك انبطحوا أرضا وزحفوا مسافة طويلة حتى الخروج من بين “الكمين”، وقد تحدث عن مشاهد مروعة لضحايا المجزرة الجديدة، لافتا إلى وجود صعوبات كبيرة في نقل الضحايا إلى أقرب نقطة تمركز لعربات الإسعاف في المنطقة، وأن هناك مصابين ينزفون حتى الموت بسبب صعوبة الوصول إليهم في بداية الاستهدافات لإنقاذهم.

هذا ولم تتوقف المجازر وسط قطاع غزة عند هذا الحد، حيت أعلنت مستشفى شهداء الأقصى، عن ارتقاع مواطن من عائلة عياش وزوجته واثنين من أبناءه، جراء قصف الاحتلال خيمة في منتزه البصة غربي مدينة دير البلح.

كما استمرت هجمات قوات الاحتلال في محيط مناطق التوغل البري وسط القطاع، وتحديدا على أطراف مخيمي النصيرات والبريج الشمالية، والتي تعرضت لقصف مدفعي عنيف، كما طالت الاستهدافات بالنيران الرشاشة الحدود الشرقية لمخيم المغازي.

لا علاج للمصابين

وأعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى، أنه المشفى يعاني أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة في ظل تصاعد أعداد الجرحى والاحتياجات الطبية الطارئة، لافتة إلى أنه يرد إليه أعداد جرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، فيما بات قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة، وأكدت أن ️أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد، فيما ️جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى، وأكدت كذلك توقف العمل داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، حيث ما زال عدد من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم، بالإضافة إلى النقص الشديد جدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وحذرت إدارة المشفى من أن الوضع داخل المستشفى “كارثي بكل المقاييس”، وناشدت الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.

مجازر العائلات

بالموازاة، تعرضت مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لهجمات دموية طالت الكثير من مناطق النزوح الإنساني غربا، وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاع خمسة شهداء وعدد من المصابين، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على خيمة قرب مخيم حياة للنازحين غربي المدينة.

كما استشهدت الأم آمنة أبو عبيد وبناتها الثلاثة أروي وأسيل وسوار، جراء قصف الاحتلال خيمتهم فجرا في منطقة بئر 19 بمواصي المدينة، والتي يقيم فيها مئات آلاف النازحين، وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن من عائلة أبو عودة، متأثراً بإصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات شمال غربي رفح.

وتلا ذلك أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أخرى حين قصفت خيمة نازحين في محيط أبراج طيبة غربي المدينة، راح ضحيتها خمسة مواطنين من عائلة صالح بينهم امرأة وأربعة أشقاء.

كما استمرت قوات الاحتلال في استهداف مناطق التوغل البري التي تلتهم غالبية أحياء وبلدات المدينة الشرقية والشمالية والجنوبية والوسطي، حيث تعرضت منطقة شارع الطيبة جنوب غرب خان يونس لقصف مدفعي، كما نفذ الطيران الحربي غارات على وسط المدينة، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع طال البلدات الشرقية.

وفي مجزرة أخرى للمجوعين، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاع أربعة شهداء، جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات “الشاكوش” شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، بينهم امرأة.

سلاح الجوع

وقال المكتب الإعلامي الحكومي معلقا على مجازر المجوعين، إنها تؤكد مجدداً أن “الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب، ويستهدف بدمٍ بارد المدنيين الذين يبحثون عن لقمة عيش، في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية والإنسانية”، وندد بأشد العبارات باستمرار هذه السياسات الوحشية الدموية، وحمّل الاحتلال والدول الداعمة لعدوانه كامل المسؤولية عن الجرائم المروعة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم 1.1 مليون طفل يُحرمون من الغذاء وحليب الأطفال في ظل حصار خانق وإبادة جماعية ممنهجة، وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية بالتحرك العاجل لفتح المعابر بشكل فوري، وكسر الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأهم القطاعات الحيوية، وقال “لا تزال هذه المتطلبات بعيدة كل البعد عن التحقيق في ظل هذا الحصار الخانق والدموي”.

من جهتها طالبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، بمحاكمة “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تشرف على توزيع المساعدات في المراكز التي تشهد المجازر، ودعت إلى ملاحقتها قضائيا “إزاء دورها الخطير في تسهيل حرب الإبادة على الاحتلال وتسترها خلف مسميات براقة”، وأكدت في بيان أصدرته أن هذه المؤسسة الأمريكية التي تعمل بغطاء إنساني وإغاثي “متورطة بقتل أكثر من ١٥٠٠ فلسطيني من طالبي المساعدات وتوفر غطاء واسعا للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة”، مشيرة إلى أن ️مراكز توزيع الطعام التي أنشأتها المؤسسة في المناطق المصنفة حمراء “تحولت لمعسكرات موت واحتجاز يمارس فيها القتل والاعتقال والتنكيل بشكل يومي”.

وأكدت أن هذه المؤسسة تقوم بدور خطير “تمهيدا للتهجير والتطهير العرقي ونزع الشعب الفلسطيني عن أرضه من خلال استخدام التجويع سلاحا وأداة”، لافتا إلى أن ️التحقير والحط من الكرامة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين المجوعين باتت سمة بارزة لعناصر الأمن الذين يقومون باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المجوعين.

المجوعون هياكل عظمية

ومع استمرار أزمة الجوع في غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، وعدم جدوى الخطة الإسرائيلية الأخيرة لإدخال المساعدات، أعلنت وزارة الصحة حالتي وفاة، جديدتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلًا.

وكان من لينهم الشاب عادل ماضي (27 عاما) نتيجة الجوع ونقص الدواء في مدنية خان يونس، عرض نشطاء صورا تظهر حالة هذا الشاب الذي تحول إلى هيكل عظمي، وذلك خلال مراسم الجنازة قبيل توجه عائلته لمراراته الثرى.

ومع استمرار أزمة الطعام في غزة، قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في “الأونروا”، إن “الإسقاطات الجوية غير ضرورية على الإطلاق، وغير فعّالة، ومكلفة، ومحفوفة بالمخاطر”، وكانت تتحدث عن إسقاط مساعدات غذائية عبر الجو على مناطق ضيفة في قطاع غزة، لم تأت بنتائج حقيقية في تخفيف الأزمة الحاصلة.

وقالت “هناك طريقة أكثر أمانًا وأسرع وتحفظ كرامة الإنسان: عبر الطرق البرية”، مؤكدة أنه خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، أدخلت الأمم المتحدة بما في ذلك “الأونروا”، ما بين 500 إلى 600 شاحنة بشكل يومي، وقد طالبت بالعودة إلى هذه العملية.

ومنذ أن أعلنت إسرائيل عن موافقتها على إدخال المساعدات إلى غزة، وعلى عمليات إلقائها من الجو، تعرضت غالبيتها للنهب، فيما أكدت المؤسسات الإغاثية أن مجمل ما دخل كان قليلا جدا بالنسبة لاحتياجات القطاع.

وفي سياق التصدي لهجمات الاحتلال، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بقذائف هاون في منطقة القرارة شرق خان يونس، وقالت إن ناشطيها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهم إصابة مباشرة قرب مدرسة الناصرة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت عن استهداف تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة.