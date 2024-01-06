“الوفاء للشهداء”.. آلاف المغاربة يتظاهرون تضامنا مع غزة

الرباط: شارك آلاف المغاربة، الجمعة، في مظاهرات تضامنية مع غزة عمت مدنا عدة بالمملكة، حملت شعار “الوفاء للشهداء”.

ودعت لهذه المظاهرات، عدة تنظيمات مدنية مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، وذلك للتنديد أيضا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر.

وانطلقت المظاهرات في مدن الرباط والمحمدية والدار البيضاء وتنغير وفاس والقصر الكبير (شمال)، وطنجة (أقصى الشمال)، وأكادير وتزنيت (وسط)، ووجدة وتازة (شرق)، والراشيدية (جنوب شرق)، وآسفي (غرب)،

وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين طالبوا بـ”ضرورة دعم قطاع غزة بسبب حجم الدمار الذي لحق به (جراء استمرار الحرب)”، كما رفعوا لافتات تندد بـ”اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري”، من طرف إسرائيل بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أيام.

وفي السياق، ردد المشاركون في المظاهرات هتافات تدعم فلسطين وصمود شعبها، وأخرى تعلن رفضهم “محاولات تهجير المدنيين من أرضهم”.

ومن بين هذه الهتافات “عندنا (لدينا) في الأقصى باب.. يا المغاربة يا الأحباب”، و”(صالح) العاروري يا شهيد.. ما النصر ببعيد”.

وبوتيرة شبه يومية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات وتظاهرات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

وفي 7 أكتوبر 2023، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة”.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)