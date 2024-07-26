رياضة

الوفد الأولمبي الجزائري يلقي وروداً في السين تكريماً لضحايا تظاهرات الاستقلال في 1961

26 - يوليو - 2024

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الجزائر:  ألقى الوفد الأولمبي الجزائري خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس الجمعة وروداً في السين تكريماً للجزائريين الذين ألقتهم الشرطة الفرنسية في هذا النهر في 17 أكتوبر 1961 لمطالبتهم باستقلال بلدهم، في لفتة نادرة بالنسبة لحفل افتتاح أولمبي.

وقال أحد أعضاء الوفد الجزائري في مقطع فيديو بثّته قناة تلفزيونية جزائرية على حسابها في منصة إكس إنّ “هذه اللفتة هي تكريم لشهداء 17 أكتوبر 1961. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر”.

وقام جميع أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا على متن القارب بإلقاء ورود في نهر السين قرب الجسر الذي ألقت منه الشرطة الفرنسية متظاهرين جزائريين.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 سقط عشرات المتظاهرين السلميين في باريس ضحايا حملة قمع دموية نفّذتها قوات الأمن الفرنسية بأمر من مدير الشرطة آنذاك موريس بابون.

وبحسب المؤرخين، فقد قُتل في حملة القمع تلك ما بين 30 إلى 200 متظاهر ألقيت جثثهم في نهر السين فضلاً عن سقوط جرحى عديدين.

وكان هؤلاء الجزائريون يتظاهرون من أجل استقلال بلدهم عن فرنسا.

وفي 28 آذار/مارس 2024، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح يدين “مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر 1961.

وفي 2012، أشاد الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا هولاند بضحايا “القمع الدموي” الذي تعرّض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل “الحقّ في الاستقلال”.

وفي 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ “الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لم يكن لها مبرّر بالنسبة للجمهورية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Nacer:
    يوليو 27, 2024 الساعة 12:26 ص

    جميل ، لكن لماذا تمت إضافة اللون الأزرق إلى القميص الجزائري المعتمد وتم حذف اللون الأحمر؟

    رد
    1. يقول ارض الاحرار:
      يوليو 27, 2024 الساعة 10:44 ص

      لاتهمنا الألوان بقدر ما يهمنا تحقيق النتائج

  2. يقول إبراهيم:
    يوليو 27, 2024 الساعة 9:37 ص

    زي غريب للوفد الجزائري.

    رد
    1. يقول مجيد_العرجة:
      يوليو 27, 2024 الساعة 5:09 م

      الزي جميل و أنيق و لا داعي لإثارة اافتنة فالهبث مكشوف و مفضوح ..

  3. يقول رد:
    يوليو 27, 2024 الساعة 12:55 م

    الأعلام جزائرية والشبان جزائريين والجمال جزائري 100%
    الحسود لا يسود.

    رد

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