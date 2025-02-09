الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة: قال أومير دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إن الوفد الإسرائيلي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين الدولة العبرية وحماس في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لمحتجزين إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، “أمر (نتنياهو) بإرسال وفد” إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد “اجتماع للحكومة الأمنية” حول هذا الموضوع.

وكانت هيئة البث العبرية قالت السبت إن وفد إسرائيل الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

