سياسة | دولي

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

9 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

القاهرة: قال أومير دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إن الوفد الإسرائيلي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين الدولة العبرية وحماس في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لمحتجزين إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، “أمر (نتنياهو) بإرسال وفد” إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد “اجتماع للحكومة الأمنية” حول هذا الموضوع.

وكانت هيئة البث العبرية قالت السبت إن وفد إسرائيل الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النائب النيوزيلندي تيانو تويونو لـ”القدس العربي”: نسعى للاعتراف بدولة فلسطين ومعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة
منذ 11 ساعة
الرئيس الأذربيجاني: نقوم بوساطة بين سوريا وإسرائيل
منذ 11 ساعة
صحيفة فرنسية: أمام سياسة الإبادة الإسرائيلية في غزة يبقى الاتحاد الأوروبي مجرد متفرج
منذ 15 ساعة
استطلاع: 76 بالمئة من اليهود في إسرائيل يرون أنه “لا يوجد أبرياء في غزة”
منذ 16 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية