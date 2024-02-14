الوفد التفاوضي الإسرائيلي حول غزة يغادر القاهرة

القدس: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أنّ الوفد الإسرائيلي المكلّف التفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة إلى الدولة العبرية.

ومصر، الوسيط التقليدي في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولا سيّما بين الفصائل الفلسطنيية في غزة والدولة العبرية، استضافت الثلاثاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري.

وأجرى هؤلاء المسؤولون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القطاع.

وفجر الأربعاء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، من بينها صحيفتا “جيروزاليم بوست” و”تايمز أوف إسرائيل” أنّ الوفد الإسرائيلي عاد إلى الدولة العبرية، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنّ الوفد الإسرائيلي “في طريق عودته من القاهرة”.

وجرت المباحثات في القاهرة الثلاثاء بين مدير الـ”سي آي إيه” وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “مسؤول مصري رفيع المستوى” لم تسمّه أنّ المحادثات جرت “في أجواء إيجابية”.

(أ ف ب)