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الوفد العماني يغادر صنعاء بعد سلسلة مشاورات مع الحوثيين

منذ 43 دقيقة

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اليمن: غادر الوفد العماني، الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سلسلة مشاورات عقدها مع قيادة الحوثيين، استمرت 4 أيام.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين في خبر مقتضب رصده مراسل الأناضول بأن “الوفد العماني غادر صنعاء اليوم الأحد، متوجها إلى مسقط”.

وأشارت القناة إلى أن “الوفد غادر برفقة رئيس فريق المفاوضات في الجماعة محمد عبد السلام”.

وأضافت القناة أن “وفد مسقط اختتم زيارته بعد عقده سلسلة مشاورات في صنعاء، دون ذكر معلومات بشأن نتائج الزيارة.

والخميس، وصل وفد الوفد العماني إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن، خصوصا فيما يتصل بالملفات الإنسانية.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.

(الأناضول)

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