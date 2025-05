الوقائع التي سبقت اشتباكات أمستردام بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين ومؤيدين للفلسطينيين

أمستردام: قالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما إن مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم تعرّضوا للضرب على أيدي مجموعات “إجرامية”، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعد مباراة مع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الشرطة أن عشرات المشجعين الإسرائيليين تعرّضوا للمطاردة والاعتداء، وأن خمسة منهم أصيبوا بجروح، وتطلّبَ الأمر نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على 63 “مشتبهاً به” في المجمل، ووعدت السلطات بإجراء تحقيق، في حين عبّر سياسيون من داخل البلاد وخارجها عن تنديدهم بأعمال العنف.

وفيما يلي نظرة عن كثب على كيفية تصاعد الوضع:

قالت الشرطة إن التوتر بدأ في التصاعد يوم الأربعاء، عندما اندلعت مناوشات بسيطة بين بعض من مشجعي فريق مكابي، وعددهم ثلاثة آلاف، وسكان محليين، منهم سائقو سيارات أجرة ومشجعون من أياكس، في وسط المدينة.

وذكر تقرير للشرطة أن مجموعات من مشجعي فريق مكابي أحرقت علمًا فلسطينيًا في ساحة دام، وأسقطت علمًا آخر من مبنى قريب، وأقدمت على تخريب سيارة أجرة.

وبعد نداء على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع سائقو سيارات أجرة مسلمون وهم في حالة غضب أمام صالة لألعاب القمار كان يتجمّع فيها 400 من أنصار فريق مكابي، ما دفع الشرطة للتدخل وسط المناوشات.

وأوردت وسائل إعلام هولندية تقارير عن مقطعين مصوّرين قيل إنهما يظهران ضرب سائق سيارة أجرة مسلم ومجموعة من الشباب يردّدون عبارات معادية للسامية تجاه شخص قيل إنه من أنصار فريق مكابي أُلقي به في قناة مائية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الوقائع كما وردت في المقطعين.

في يوم المباراة، أظهرت مقاطع مصورة تحققت رويترز من صحتها مشجعين من فريق مكابي وهم يردّدون عبارات معادية للعرب أمام النصب التذكاري الوطني في ساحة دام الرئيسية في أمستردام، منها عبارات بذيئة ضد فلسطين. واتخذت الشرطة إجراءات أمنية لحراسة المكان، لكن وردت تقارير عن وقوع اشتباكات في محيطه.

وأعلنت جماعات هولندية مؤيدة للفلسطينيين عزمها تنظيم مظاهرة أمام الاستاد خلال المباراة، قائلة إن المباراة كان ينبغي إلغاؤها بسبب ما يُقال إنها جرائم حرب تشنها إسرائيل في غزة.

وكانت السلطات الهولندية على علم بحالة الغضب بسبب الحرب في غزة، لكنها لم تجد سببًا لإلغاء المباراة. وقالت هالسما، يوم الجمعة، إن العلاقات بين مشجعي الفريقين جيدة بوجه عام.

