“الوقت ينفد”.. القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يخاطب والدته

غزة: نشرت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها بعنوان “قريبا.. الوقت ينفد”.

الفيديو الذي بلغت مدته 21 ثانية، حمل رسالة صوتية من أسير إسرائيلي موجهة إلى والدته قال فيها “والدتي العزيزة، بالتأكيد أنتِ تحاربين من أجلي كما عهدتك”.

ولم تظهر “القسام” في الفيديو صورة هذا الأسير، كما لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل متعلقة به.

وختمت الفيديو بصورة لساعة رملية، كتبت أسفلها باللغات العربية والإنكليزية والعبرية “الوقت ينفد”.

🔻 كتائب القسام تنشر رسالة لأحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها:

قريباً … الوقت ينفد… pic.twitter.com/UJLrctO0T3 — أهل البلاد (@AhlAlblad) April 19, 2025

ولطالما حذرت كتائب “القسام” من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يتواجدون بها، وفق بيانات سابقة للكتائب.

والثلاثاء، أعلن متحدث “القسام” أبو عبيدة، في بيان، عن فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر (يحمل أيضا الجنسية الأمريكية) بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكان تواجدهم.

(الأناضول)