الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الصراع بغزة الأكثر دموية بالتاريخ- (تدوينة)

واشنطن: قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إن أكثر من 2.1 مليون مدني فلسطيني يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

وأضافت باور أن الصراع في غزة كان الأكثر دموية في التاريخ بالنسبة لعمّال الإغاثة.

Today, after 466 heartbreaking days, we welcome this ceasefire agreement that will bring the hostages home, end the fighting & surge assistance.

My statement: pic.twitter.com/gg7MRF1Xzu

— Samantha Power (@PowerUSAID) January 16, 2025