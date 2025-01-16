الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الصراع بغزة الأكثر دموية بالتاريخ- (تدوينة)

واشنطن: قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إن أكثر من 2.1 مليون مدني فلسطيني يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وأضافت باور أن الصراع في غزة كان الأكثر دموية في التاريخ بالنسبة لعمّال الإغاثة.
Today, after 466 heartbreaking days, we welcome this ceasefire agreement that will bring the hostages home, end the fighting & surge assistance.
My statement: pic.twitter.com/gg7MRF1Xzu
— Samantha Power (@PowerUSAID) January 16, 2025
(وكالات)
حقيقة بشعة جدا جدا في ظل تغول عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين تجاه شعوب ودول الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 وهم يقتلون ويشردون أبناء فلسطين الشرعيين لحساب الشرذمة الصهيو نازية التي زرعوها في قلب فلسطين بقوة الحديد والنار معشر الفجار الأشرار الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥