سياسة | دولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر مجددا من خطورة وضع محطة زابوريجيا

منذ 30 دقيقة

مدير عام الوكالة رافائيل غروسي

حجم الخط
0

كييف: قال خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم سمعوا العديد من الانفجارات بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية. 

وقالت الوكالة في بيان للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن الانفجارات علامة محتملة على تزايد النشاط العسكري في المنطقة وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا محتملا للسلامة النووية والأمن في موقع محطة زابوريجيا. 

وقال غروسي إن الموقف الإجمالي للمنشأة يظل خطيرا للغاية، لكنه أضاف أن المحطة نفسها لم تتعرض لأي ضرر. 

وأشارت التقارير التي تلقاها من الخبراء إلى أن الانفجارات وقعت على مسافة بعيدة من المحطة. 

وقال غروسي “على الرغم من ذلك، أشعر بقلق عميق بشأن الأخطار المحتملة التي تواجه المحطة في هذا الوقت من التوتر العسكري المتصاعد في المنطقة”. 

وأضاف غروسي “أيا كان ما يمكن أن يحدث في منطقة نزاع، سيخسر الجميع حال وقوع حادث نووي، أدعو إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب حدوث ذلك”.

 (د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

التباطؤ الاقتصادي يلقي بثقله على الطلب العالمي على النفط
13 - يوليو - 2023
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يسجّل الطلب على النفط مستوى قياسيا
15 - فبراير - 2023
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام بسبب أزمة الغاز
11 - أغسطس - 2022
إيران ستسمح لوكالة الطاقة الذرية بمراقبة كاميرات المواقع النووية
12 - سبتمبر - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية