 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية

فيينا: قال عدد من الدبلوماسيين اليوم الجمعة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد اجتماعا خاصا يوم الاثنين القادم لبحث الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم في عضويته ممثلين عن 35 دولة من بينها ألمانيا، سيجتمع في فيينا، لكنه على الأرجح لن يصدر إدانة رسمية للهجمات الإسرائيلية.

ولم تتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلص، خلال اجتماع دوري أمس الخميس، إلى أن إيران انتهكت التزامها القانوني بالإفصاح عن برنامجها النووي الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتنفي طهران أنها تعمل على تطوير أسلحة نووية.

(د ب أ)