الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارًا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي ونائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أمام منشأة فوردو بالقرب من مدينة قم. 15 نوفمبر2024

فيينا: اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قرارًا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.

وأيّد النص، الذي أعدّته لندن وباريس وبرلين وواشنطن، 19 دولة من أصل 35، على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس.

وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساعٍ بدأت قبل سنوات لتقييد أنشطة إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساعٍ لطهران لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وصوّتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، حسبما صرّح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

ولم تتمكن باراغواي وفنزويلا من المشاركة لعدم سدادهما الإسهامات المالية الكافية.

وقبيل التصويت، هدّدت طهران بـ”الرد بقوة” عن طريق تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبنّي القرار.

وقال دبلوماسيون إن القرار يهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض، منذ نيسان/أبريل، سعيًا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015، الذي هدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح “أقل ثقة” بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي.

وهدّدت إيران، الأربعاء، باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.

ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي في مسقط، الأحد.

(أ ف ب)