اقتصاد | طاقة

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من ارتفاع سعر الغاز في الشتاء القارس

منذ 24 دقيقة

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باريس: حذرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء، من أن الشتاء القارس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، فيما أشارت إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لا تكفي لتعويض فقدان الغاز الروسي.
وأوضحت الوكالة أن خطر تقلبات السعر يسبب القلق، حتى برغم دخول مواقع تخزين الغاز الأوروبية فصل الشتاء الذي يتطلب التدفئة بطاقة بلغت 96 %. وبينما خففت ظروف السوق من التراجع الحاد في الطلب في أوروبا وأنحاء من آسيا، ما زال العرض أقل من الطلب.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أنه من المتوقع أن تخفف قدرة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال الظروف وتوفر الطلب الذي يحرك الأسعار، مشيرة إلى أن الارتفاع في قدرة الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال البالغة 25 % بين 2022 و 2026 .
وتعزز الولايات المتحدة موقفها باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال من خلال تشييد محطات إسالة جديدة.
وأشارت الوكالة التي يقع مقرها في باريس إلى أن: “نمو المعروض من الغاز الطبيعي المسال يشير إلى تحول إلى سوق غاز أكبر عولمة، الأمر الذي سيحسن المرونة وقدرة الموردين والمستهلكين على الاستجابة لصدمات العرض والطلب”.
وتوقعت ارتفاع الطلب العالمي بنسبة 1.6% سنويا بين 2022 و 2026، بانخفاض بنسبة 2.5% بين 2017 و 2021.
(د ب أ)

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