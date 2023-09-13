الوكالة الدولية للطاقة: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب “نقصًا كبيرًا في الإمدادات”

باريس: قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن خفض الحليفتين في إطار “أوبك+” السعودية وروسيا إنتاج النفط سيحدث نقصًا “كبيرًا” في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق.

وجاء الإعلان الوارد في تقرير الوكالة الشهري بشأن الأسواق بعد يوم على ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بعدما أظهرت بيانات محدّثة نشرتها أوبك بأن الفجوة بين العرض والطلب على الصعيد العالمي ستكون الأوسع منذ العام 2007.

وفي مسعى لدعم الأسعار، أعلنت السعودية وروسيا في وقت سابق هذا الشهر بأنهما ستمددان تدابير خفض الإنتاج طوعا حتى نهاية العام.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا “اعتبارا من أيلول/سبتمبر، سيؤدي خفض إنتاج أوبك+ بقيادة السعودية إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الفصل الرابع”.

وأضافت أن “مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش”.

(أ ف ب)