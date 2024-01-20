مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في دمشق- (فيديوهات)

دمشق: أفادت الوكالة السورية الرسمية، اليوم السبت، بأن هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم إن “هجوما يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي”.

وقال مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا إن الغارة الإسرائيلية على دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني، وأصيب آخرون.

وأضاف المصدر أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون النظام السوري وأنه سوي بالأرض.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الناتج عن غارة أوقع 5 قتلى، وكان يضم اجتماعا لقيادات مقربة من إيران.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) أن “قائمة القتلى شملت أكرم العجوري، العضو البارز في حركة الجهاد الفلسطيني، ومسؤولا في الحرس الثوري الإيراني”.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم أن “المبنى المستهدف في منطقة المزة عبارة عن أربعة طوابق مأهولة بالسكان تدمر بشكل كلي والمعلومات الأولية تفيد بوقوع ضحايا”.

وقال مصدر في فوج إطفاء دمشق، لـصحيفة “الوطن أون لاين” السورية اليوم: “تلقينا بلاغاً بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن”.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية أفادت بـ”سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت”.

وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية.

منقول

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عاااااجل مصادر سورية

آثار الدمار في مبنى قصفه الطيران الإسرائيلي بحي المزة في دمشق قبل قليل#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/sGzXCWFnSO — الخفاجي حيدر (@g3XSMiqcr383426) January 20, 2024

#سوريا | بالفيديو: مشاهد من المبنى المستهدف في المزة غرب #دمشق وأثار الإعتداء الإسرائيلي على العاصمة pic.twitter.com/IxerYSLmJA — إرتكاز نيوز (@Ertikaznews) January 20, 2024

دمار كبير في المكان المستهدف في حي المزة بمدينة دمشق pic.twitter.com/HRzmBjgBZG — عمر المغربي (@almoqhrabi89) January 20, 2024

قصف إسرائيلي استهدف مبنى في منطقة المزة "فيلات" في العاصمة دمشق وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى. pic.twitter.com/i1LOXfqWaD — محمد أبو طالب (@mmm1984hhh1984) January 20, 2024

(وكالات)