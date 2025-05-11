الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون يورو في الصحراء الغربية

الرباط: أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عزمها استثمار 150 مليون يورو في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وفق ما أفاد المدير العام للوكالة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مدير الوكالة الفرنسية ريمي ريو قوله خلال زيارته المنطقة، إن “مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض”.

في تشرين الأول/ أكتوبر، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب تأييد بلاده “لسيادة” المملكة على هذه المنطقة الغنية بالمعادن.

كما وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الصحراء الغربية.

وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/ يوليو 2024، تجاوز سنوات من التوتر بين البلدين.

لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

(أ ف ب)