الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للاحتفال بالذكرى الـ250 لاعتراف المغرب باستقلالها

الرباط – القدس العربي: قدم النائبان الأمريكيان براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) وجو ويلسون (جمهوري من كارولاينا الجنوبية) مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي للاحتفاء بالذكرى الـ250 لاعتراف المملكة المغربية باستقلال الولايات المتحدة، والذي تم في الأول من كانون الأول/ ديسمبر عام 1777.
ويُبرز هذا القرار الذي اطلعت عليه “القدس العربي” عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويؤكد على الشراكة الدبلوماسية المستمرة بينهما.
كما يُسلِّط القرار الضوء على معاهدة السلام والصداقة الموقعة عام 1787 بين الولايات المتحدة والمغرب، والتي تُعد أطول معاهدة دبلوماسية مستمرة في تاريخ الولايات المتحدة. كما يُبرز أن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري، خاصة في المجال الزراعي منذ عام 2006.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير القرار إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والتنسيق العسكري، بما في ذلك المناورات المشتركة مثل “الأسد الأفريقي”.
علاوة على ذلك، يُشيد القرار بدور الجالية المغربية-الأمريكية في تعزيز التنوع الثقافي داخل المجتمع الأمريكي، مع الحفاظ على روابطهم العميقة بتراثهم الأصلي.
وأخيرًا، يُثني القرار على مشاركة المغرب في اتفاقيات “أبراهام” وجهوده الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأحال مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية للنظر فيه.
ويأتي هذا التحرك، وفق مراقبين، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للعلاقات الأمريكية-المغربية، ودعمًا للجهود المبذولة للاحتفال بهذه الذكرى البارزة في عام 2027.
المملكة المغربية الشريفة هي أول دولة تعترف بإستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.
و خطاب أباما مسجل على اليوتوب
في سنة 2023 احتفلت مدينة kadre بالذكرى 177 سنة لتاسيسها وبهذه المناسبة اقامت سلطات المدينة تمثالا للامير عبدالقادر بساحة المدينة …
التاريخ ليس ظرعايحلب ولا ظهرا يركب . التاري احداث وبطولات ومصادر – وثائق و.وليس القيل والقال .والثرثرة والتزويق والتلميق .دعني اضيف (استقلت الوم ا يوم 5 سبتمب 1773 – وفي سنة 1775 اعترفت الجزائر باستقلالها وطلبت منها المساعدة . وفي سنة 1807. اعلن الاسطول الجزائري الحرب على الوم ا لعدم ايفائها بالشروط .. وفي سنة 1812 عادت العلاقات الى سابق عهدها – وكعربون على هذه الصداقة المتميزة اطلقت الو م ا اسم الامير عبدالقادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة على مدينة kader والتي تأسست سنة 1846.. وفي سنة 2023 اقامت سلطات المدينة ثمثالا للامير في ساحة المدينة .. واذا كان ليك ما يفند او يثبت العكس اظهره امام القراء..
قوة الدولة، تاريخها و مجدها . حفظ الله المغرب العظيم.
عندما يحضر التاريخ الحقيقي الذي عاش في الواقع..يتوارى الوهم والاختلاق… وشهادة رؤساء أمريكا أوضح من الوضوح في هذا المجال…وللعلم فإن قرار اعتراف الدولة المغربية باستقلال أمريكا في عهد السلطان محمد الثالث.. كان بمثابة تحدي لنفوذ بريطانيا التي خاض ضدها حرب استرجاع منطقة طنجة والقصر الصغير المشرفة على البوغاز من الاحتلال البريطاني..