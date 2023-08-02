الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

واشنطن: أمرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة في تحديث سفر مُحدَّث بشأن النيجر نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني إنّها أمرت “نتيجة لهذا التطوّر… بمغادرة الموظّفين الحكوميّين غير الأساسيّين في السفارة” مع عائلاتهم.

توازيا، رفعت وزارة الخارجيّة مستوى التأهّب للنيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، ناصحة جميع مواطنيها بعدم السّفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.

وأوضحت أنّها خفّضت الأنشطة في السفارة الأمريكية في نيامي وأوقفت كلّ العمليّات اليوميّة، مشدّدة على أنّها لا يمكنها التدخّل سوى في حالة الطوارئ.

واستقلّ عدد من المواطنين الأمريكيين، الأربعاء، رحلات إجلاء فرنسيّة وإيطاليّة من نيامي، لكنّ الولايات المتحدة لم تأمر بإجلاء شامل لمواطنيها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ماثيو ميلر إنّه لا يوجد أيّ مؤشّر إلى تهديدات تستهدف الأمريكيين في النيجر أو المنشآت الأمريكية مثل السفارة. وأضاف “بشكل عامّ، لا يزال الوضع في نيامي هادئا، لكنّه يتغيّر”.

ولدى الولايات المتحدة أيضا نحو ألف جندي منتشرين في البلاد في إطار عمليّات مكافحة الجماعات الجهاديّة في منطقة الساحل.

(أ ف ب)