الولايات المتحدة تتهم عنصرا من الاستخبارات الهندية بمحاولة اغتيال زعيم من السيخ

واشنطن: أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، الخميس، اتخاذ إجراءات جنائية بحق عنصر من الاستخبارات الهندية للاشتباه في تورطه في مؤامرة لاغتيال زعيم من السيخ يعيش بالمنفى في الولايات المتحدة، كانت قد أُحبطت عام 2023.

وكان فيكاش ياداف يعمل في وقت وقوع الحادث لمصلحة أجهزة الاستخبارات الهندية، وهو مُتّهم بأنه أوعز إلى مشتبه به آخر هو نيخيل غوبتا الذي سبق اتهامه وتسليمه في القضية نفسها، بإصدار أمر بقتل هذا الزعيم الانفصالي السيخي الذي يعيش في نيويورك، وذلك وفقا لوزارة العدل ولائحة الاتهام.

ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة أجرتها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة لجنة التحقيق التي شكلتها الهند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بشأن مؤامرة الاغتيال الفاشلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن هذه اللجنة أبلغت الولايات المتحدة أن شخصا ورد اسمه في الدعوى القضائية الأمريكية “لم يعد يعمل لدى الحكومة الهندية”.

ولم تحدد وزارة العدل الأمريكية الشخص الذي تستهدفه مؤامرة الاغتيال، لكن وصف الوقائع يشير إلى أنه غورباتوانت سينغ بانون، وهو محامٍ مؤسس لمنظمة “السيخ من أجل العدالة” الأمريكية، والتي تطالب بدولة مستقلة لهذه الأقلية في شمال الهند.

وردّ غورباتوانت سينغ بانون على منصة إكس قائلا “إن توجيه الاتهام إلى عنصر الاستخبارات ياداف يُظهر أن نظام مودي سيعاني عواقب انتهاكه السيادة الأمريكية وتهديداته ضد حياة السيخ الموالين لـ خاليستان وحريتهم”، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

من جهته قال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن “وزارة العدل ستلاحق بلا هوادة أي شخص أيا يكن منصبه، يحاول إيذاء مواطنين أمريكيين أو إسكاتهم”.

(أ ف ب)