الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بمناورات قرب حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج العربي

واشنطن- “القدس العربي”: حذر الجيش الأمريكي، الأربعاء، إيران من قيامها بمناورة “غير آمنة وغير مهنية” بطائرة بدون طيار بالقرب من حاملة طائرات أمريكية في يوم الثلاثاء وسط الخليج العربي.

وقال نائب الأدميرال في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، براد كوبر، في بيان، إنّ واشنطن اتهمت إيران بالتحليق بطائرة بدون طيار بالقرب من المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور” أثناء قيامها بعمليات روتينية يوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

واكتشفت القوات الأمريكية الطائرة بدون طيار، التي حددتها بصريًا على أنها إيرانية، وزعمت أنها اقتربت على مسافة 1500 ياردة من السفن الأمريكية على الرغم من “التحذيرات المتعددة” التي تم تجاهلها.

وبحسب ما ورد، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم تتضرر أي طائرة، لكن كوبر قال إنّ الإجراء الإيراني ينتهك احتياطات السلامة الموضحة في الإشعار اليومي للطيارين. ويوجه الإشعار الطائرات المأهولة وغير المأهولة بالبقاء على بعد أكثر من 10 أميال بحرية من حاملة الطائرات لضمان رحلات آمنة للطائرات العسكرية والمدنية.

وأضاف: “هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول من جانب إيران يخاطر بحياة الولايات المتحدة والدول الشريكة ويجب أن يتوقف على الفور”.

وتزايدت التحذيرات من الولايات المتحدة لإيران في الشهر الماضي وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأدى الصراع إلى تصاعد الهجمات ضد القوات والأصول الأمريكية في المنطقة، وهي ضربات يقول مسؤولو إدارة بايدن إن متشددين مدعومين من إيران نفذوها.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي رسالة نادرة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يحذر فيها طهران من الهجمات على القوات الأمريكية.

وأضاف: “إن تحذيري لآية الله هو أنه إذا استمروا في التحرك ضد تلك القوات، فسوف نرد، وعليه أن يكون مستعداً”.